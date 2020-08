Reductify: waarde creëren met online retouren

Een jong en ambitieus bedrijf dat vorig jaar is gestart om (online) retailers te helpen hun retouren te reduceren. Online retouren, is dat niet het hoofdpijndossier van alle online fashion retailers? Juist, precies daarom. Omdat het moeilijk is om als online retailer een gezonde winst te creëren, omdat het als omnichannel retailer met name een uitdaging is je online kanaal rendabel te krijgen. En omdat iedereen misschien ook wel op zijn vingers kan natellen dat vier jurkjes laten bezorgen in een kartonnen pakket zonder kosten en er vervolgens drie weer terugsturen, niet uit kan. Niet financieel, maar ook niet in termen van CO2-footprint, verspilling van karton en ook waardeverlies van producten die nieuw zijn, maar niet meer als nieuw verkocht kunnen worden. Met Reductify hoef je van je hoofdpijndossier geen kopzorgen meer te hebben. Wij helpen jouw retourpercentage te reduceren.

Purpose en passie in het bedrijf

Waarde creëren door te reduceren! Dat is precies waar de expertise, passie en drijfveren van Heidi van Eijk, founder van Reductify samenkomen. Bedrijven helpen commercieel flink impact te maken. Bottom-line resultaten verbeteren, online klantgedrag van consumenten beïnvloeden en ook de wereld helpen iets duurzamer te worden. Op het gebied van logistiek en software bestonden al veel gespecialiseerde bedrijven die helpen retouren zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk af te handelen. Retour preventie door gedragsbeïnvloeding is nog een vrij nieuw vakgebied. Een vakgebied wat Reductify verder helpt te ontwikkelen. De missie van Reductify is om bij te dragen aan een duurzamer e-commerce sector, omdat online shopping niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven en zal blijven groeien.

Wat doet Reductify

We brengen voor webshops en online retailers in kaart waar hun retouruitdagingen en kansen liggen. Door hun verkoop en retourdata te analyseren. Geven concreet advies waar je in de aankoop- en retourjourney van de klant knoppen hebt om aan te draaien om je retourpercentage te verlagen en waar je klantgedrag actief kunt beïnvloeden. En ook hoe je jouw retourproces kunt inzetten om omzet te vergroten en retourpercentage en kosten te verlagen.

De toekomst

Reductify is gestart in fashion vanwege de hoge retourpercentages in de branche en werkte onder meer voor merken als POM Amsterdam en Aaiko. Inmiddels is Reductify ook actief bij omnichannel retailers in branches als home & living en elektronische apparaten.

Online shopping zal verder groeien, in tijden van de Corona lockdown heeft e-commerce laten zien dat het zelfs een cruciale rol in de samenleving kan spelen. Spelers blijven groeien en creëren schaalgrootte. Interne processen digitaliseren en kosten onder controle houden om gezonde omzetgroei te laten zien is juist nu cruciaal. Dan wordt het reduceren van retouren een must-have in plaats van een nice-to-have. En daar helpt Reductify aan mee! Naast analyse en advies, helpen we je oplossingen te implementeren. Oplossingen zullen steeds vaker geautomatiseerd zijn en gebruik maken van Artificial Intelligence en Machine Learning.

Wil je meer weten over hoe je retouren kunt reduceren? Lees dan eens het whitepaper: Retouren reduceren in 5 stappen op www.reductify.com.