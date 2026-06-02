Regionale routes: de opkomst van tweedehands mode in de VS

Hoewel tweedehands mode een wereldwijd fenomeen is geworden, variëren de patronen van acceptatie en groei aanzienlijk per regio. De VS, het VK en continentaal Europa zijn samen goed voor het grootste deel van de wereldwijde wederverkoopmarkt, maar elk van deze regio's ontwikkelt zich op zijn eigen manier, gevormd door de lokale cultuur, het consumentengedrag en het beleid.

Verenigde Staten: schaalgrootte en regelgevend momentum

De VS is 's werelds grootste en meest volwassen markt voor wederverkoop, goed voor ongeveer 40% van de wereldwijde omzet in tweedehands kleding.22 Volgens schattingen zal de Amerikaanse markt tegen 2029 groeien tot ongeveer 74 miljard dollar,23 met een groei die consequent hoger ligt dan die van de bredere kledingsector. Tegen die tijd zal tweedehands kleding naar schatting een marktaandeel van 19,97% hebben, een stijging ten opzichte van de voorspelde 15,87% voor 2025.24 In 2024 groeide de verkoop van tweedehandsartikelen met 14%, vijf keer sneller dan de bredere kledingdetailhandel, en de online verkoop van tweedehandsartikelen steeg in hetzelfde jaar met 23%.

Een kenmerkend aspect van de Amerikaanse markt is de brede deelname in alle segmenten. Consumenten maken zowel gebruik van grootschalige, massale wederverkoop via platforms als Poshmark, ThredUp en eBay, als van luxe consignatie via specialisten als The RealReal en Fashionphile. Betaalbaarheid is een belangrijke drijfveer, vooral nu huishoudens te maken hebben met inflatie en stijgende kosten van levensonderhoud. Maar duurzaamheid en unieke stijl worden steeds belangrijker, vooral voor jongere shoppers. Gen Z en millennials domineren de activiteit: uit enquêtes blijkt dat zij twee keer zo vaak als oudere generaties voor wederverkoop kiezen wanneer zij mode kopen26 en dat zij daarmee ook vaker geld besparen.

Gemiddelde maandelijkse besparingen door tweedehands aankopen in de VS in 2024 in USD, per generatie.

Ook regelgeving begint de contouren van de markt te bepalen. Zoals eerder vermeld, heeft de Responsible Textile Recovery Act (SB 707) van Californië de eerste EPR-regeling voor textiel in de VS gecreëerd, die modebedrijven verplicht om tegen het einde van het decennium inzamelings- en recyclingprogramma's te financieren. Andere staten, waaronder New York en Washington, hebben soortgelijke wetsvoorstellen ingediend,28 terwijl Massachusetts heeft besloten om de meeste textielproducten volledig te verbieden op stortplaatsen.29 Deze maatregelen leggen de basis voor herverkoop en hergebruik als vaste onderdelen van de kledingeconomie.

Ook op nationaal niveau komt er steeds meer vaart in de zaak. Het Government Accountability Office heeft opgeroepen tot gecoördineerde federale maatregelen tegen textielafval,30 en nieuwe wetgeving zoals de Americas Trade and Investment Act stelt miljarden aan stimuleringsmaatregelen voor circulaire mode voor.31 Industriecoalities zoals American Circular Textiles dringen ook aan op veranderingen, zoals het beëindigen van dubbele belasting op tweedehandsgoederen.32 Samen wijzen deze ontwikkelingen op een toekomst waarin de Amerikaanse tweedehandsmarkt niet alleen de grootste is, maar ook een van de meest gereguleerde en structureel ondersteunde ter wereld.

Betaalbaarheid blijft een belangrijke drijfveer voor consumentengedrag. In 2025 gaf 66% van de volwassenen in de VS aan regelmatig tweedehands te winkelen, met Gen Z voorop: 28% geeft aan wekelijks tweedehands te winkelen. 72% van de Amerikaanse consumenten noemde geld besparen als belangrijkste reden, gevolgd door 51% die aangaf dat het vanwege de spanning van unieke koopjes was. 33 Tweedehands winkelen wordt steeds meer gezien als een vorm van zelfzorg en een cultureel statement, vooral onder jongere shoppers.

Samen laten de VS, het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa zien hoe tweedehandsmode zich op verschillende manieren ontwikkelt: schaalgrootte en innovatie in de VS, culturele mainstreaming in het Verenigd Koninkrijk en infrastructuur gestuurde versnelling in continentaal Europa. Toch is de bestemming dezelfde: wederverkoop wordt een structureel onderdeel van de toekomst van de mode. Deze regionale verschillen benadrukken de diversiteit van de markt en bieden een voorproefje van hoe andere delen van de wereld kunnen volgen, door het tweedehandsmodel aan te passen aan hun eigen culturele en beleidslandschap.