Reju-CEO en modeveteraan Patrik Frisk: "Er is weinig dat je niet kunt hergebruiken"

“Ik heb decennia gewerkt voor merken (Under Armour, The North Face, Timberland, Jansport, Smartwool, Reef, Peak Performance, Gore-Tex, Vans) die kleding maken waar mensen van houden. Toch zijn te veel van deze kledingstukken op de vuilnisbelt of in de verbrandingsoven beland. En de toenemende wereldwijde consumptie en fast fashion versnellen dit probleem alleen maar,” zegt Patrik Frisk na decennia in de kledingindustrie.

Na de top te hebben bereikt, trad Frisk af als CEO, niet om met pensioen te gaan, maar om “iets goeds te doen in de laatste fase van mijn carrière”. De dynamische ondernemer wil “de industrie resetten” en startte daarom een jaar geleden Reju, een textiel-naar-textiel regeneratiebedrijf, na vijf jaar voorbereiding.

Reju gebruikt VolCat-technologie van IBM research, waarmee polymeren selectief kunnen worden afgebroken en moeilijk te recyclen polyester kledingstukken kunnen worden verwerkt. FashionUnited had onlangs de kans om Frisk een paar vragen te stellen tijdens een Zoom-gesprek waarin hij journalisten informeerde over de nieuwe 1000 ton Regeneration Hub Zero in Frankfurt, Duitsland.

Laten we meteen ter zake komen - waarom beginnen met polyester?

Omdat het het grootste probleem is: 75 procent van alle vezels is polyester en het is een probleem, natuurlijk, omdat het niet in de natuur afbreekt. Het is ook gemaakt van een grondstof waar beperkte toegang tot is, dat zijn al twee goede redenen. Polyester textielafval is een van de grootste duurzaamheids-uitdagingen voor onze samenleving. Het is het meest gebruikte type synthetische vezel ter wereld. Volgens gegevens van Textile Exchange uit 2022 wordt er jaarlijks meer dan 60 miljoen ton polyestervezels geproduceerd, maar minder dan 1 procent van het wereldwijde textielafval wordt gerecycled tot nieuwe vezels voor kleding volgens gegevens uit 2012 van de Europese Commissie.

De derde reden is dat de technologie nu voor het eerst beschikbaar is en goed is. Omdat de technologie snel, zeer efficiënt en met een goede hoeveelheid moet zijn. Een andere reden is dat polyestervezel een te goede vezel is om op te geven voor de industrie. Het is te ontwikkeld, het is te veel een koopwaar. Bovendien is het te geïntegreerd in de downstream supply chain om te kunnen worden vervangen. En het wordt niet alleen gebruikt door de textiel- en kledingindustrie - het is overal, er is de auto-industrie, vliegtuiginterieurs, tapijten, enz.

Hoe zit het met het katoen dat wordt gescheiden van de kledingstukken van gemengde materialen?

Dat is project nummer twee (lacht). We weten ook hoe we met katoen moeten omgaan, maar daar concentreren we ons nu gewoon niet op, omdat we eerst het polyester goed moeten krijgen.

We hebben ook teams die onderzoek naar de kleurstof. Kleurstoffen zijn ook een groot probleem, maar niemand heeft het daarover. Vier tot zes procent van een kledingstuk is kleurstof - het is een kans en we geloven dat we dat na verloop van tijd ook kunnen recyclen. De kleurstof is meer een probleem en is moeilijker te scheiden voor katoen dan voor polyester. Denken we dat het oplosbaar is? Ja, dat denken we. Maar de technologie waarmee we begonnen, was niet gemaakt om katoen aan te pakken, maar om polyester aan te pakken. We ontwikkelen momenteel chemische methodes specifiek voor katoen.

Dit betekent overigens niet dat we het katoen niet kunnen gebruiken. We zijn heel goed in staat om het katoen te compenseren in de cellulose-afvalstroom om er vezels van te maken; dus dat kunnen we al. Maar uiteindelijk zien we dit niet als afval. We geloven dat we uiteindelijk ook elastaan of spandex kunnen recyclen. We denken dat daar een kans ligt en we hebben mensen die daarin geïnteresseerd zijn. In wezen is er heel weinig dat je niet kunt hergebruiken.

Met meer kennis die in het proces wordt opgedaan, denkt u dat er in de toekomst nog steeds materiaalmixen zullen zijn?

Dat is moeilijk te zeggen. Ik hoop dat we in de toekomst de mixen aankunnen, het zal veel gemakkelijker worden. Maar het zal ook gaan om het maken van betere garens en stoffen. Uiteindelijk moeten we consumenten een beter product geven en ik geloof dat we dat kunnen. Als we kledingstukken van één materiaal kunnen maken, geweldig; als we ervoor kunnen zorgen dat we betere garens en stoffen maken, geweldig, omdat ze minder impact zullen hebben terwijl ze in gebruik blijven.

Hoe gaat Reju de nieuwe EU-kledingvoorschriften aanpakken?

We hebben onze eigen positionering gecreëerd en we zijn heel duidelijk over het belang van het coördineren van de verschillende inspanningen. We creëren regelingen zoals UPV [Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, red.] voor de merken, en zorgen ervoor dat de inspanningen op dat gebied worden geïnvesteerd in de infrastructuur om daadwerkelijk te helpen met het afval.

Dus als je een producentenverantwoordelijkheidsprogramma hebt, wil je ervoor zorgen dat het geld dat in dat programma wordt gestort, daadwerkelijk wordt gebruikt voor infrastructuur die kan helpen bij het recyclen van een deel van dat afval. Dus we engageren ons op het hoogste niveau over veel verschillende onderwerpen om ervoor te zorgen dat onze stem wordt gehoord. En ik moet zeggen, wat zeer bemoedigend is, is dat ze op elk niveau op EU-niveau bereid zijn te luisteren. Ze hebben de input van de industrie nodig. We zijn ook zeer actief in de Euratex-inspanning in Europa en hun Rehubs initiatieven.

Hoewel textiel-naar-textielrecycling de noodzaak van het uur is, is het niet eenvoudig om zo'n bedrijf te starten en het drijvende te houden. Wat doet u anders dan spelers in het veld zoals Renewcell (nu Circulose) en Soex, bijvoorbeeld?

We hebben een holistische visie. Als bedrijf hebben we vanaf dag één begrepen dat je, om textielcirculariteit te kunnen realiseren, het hele ecosysteem moet begrijpen. Je moet er ook voor zorgen dat je over mogelijkheden beschikt die niet alleen effectief zijn in regeneratie, maar ook bij het terugwinnen en uiteindelijk recirculatie.

Dus voor ons begint het met het feit dat we experts in afvalbeheer, chemische ingenieurs, bouwkundig ingenieurs, textiel ingenieurs hebben - we hebben een ervaren management. Al die functionaliteit binnen zo'n jong bedrijf is echt belangrijk en cruciaal, omdat je het grotere plaatje moet zien.

Ook het begrip dat technologie alleen de sleutel is; de realisatie is wederom dat je de puntjes verbindt. Je moet een technologie hebben die geschikt is voor industrialisatie. We weten dat de technologie die we hebben de snelste en meest efficiënte is, dus het gebruikt de minste hoeveelheid energie, maar heeft ook de hoogste opbrengst. Dus al die drie dingen zijn erg belangrijk als je een economische schaal wilt hebben van wat je bouwt.

Dus de juiste technologie met de juiste personeelsbezetting, ervaring en kennis en een solide aanvoer van grondstoffen. Als je dat niet hebt, is het gemakkelijk om ergens in de toekomst een gat te laten, wat per definitie geen keten zal zijn. Wat we tot nu toe hebben gezien, is een zeer goede bedoeling en een aantal geweldige projecten, maar in sommige gevallen missen sommige componenten.

We hebben bijvoorbeeld meer tijd besteed aan het verzekeren van een solide aanvoer van grondstoffen voor onze technologie, die uniek is en gerelateerd is aan textiel. Het is de enige technologie die ook gemengde post-consumer materialen kan verwerken. Dat is wat we kunnen nemen, de materialen scheiden van het polyester, depolymeriseren en terugzetten in polyester.

Zodra je hebt wat wij leveren, namelijk re-gen polyester, moet je dat kunnen integreren in het merk waaraan je verkoopt. En als je die mogelijkheid hebt die wij hebben, waarbij we in wezen het molecuul of polyester reinigen tot aan het polymeer, dus je haalt alle onzuiverheden weg, alle PFA's, alle slechte dingen, en bouwt het allemaal terug tot een polyester van geweldige kwaliteit.

We hebben niet alleen de mogelijkheid om de belofte die we aan de merken van textiel-naar-textiel regeneratief polyester hebben gedaan, waar te maken, we hebben ook de mogelijkheid om met de merken samen te werken om betere garens en stoffen te maken, zodat het echt textiel-naar-textiel is helemaal tot aan de consument. En die reis een betere reis maken, zodat de tweede leven een beter product is, ervoor zorgen dat het polyester een beter garen en stof en uiteindelijk kledingstuk maakt. Dus we geloven in dit upcycling-idee. Als je de consument alleen vertelt dat iets 'groener' is, weten we niet of ze op basis daarvan een betere keuze zullen maken. Maar als je duidelijk maakt dat het beter aanvoelt, beter presteert, denk ik dat je een betere kans hebt om de consument ervan te overtuigen dat dit echt iets goeds is.

Wat betreft de aanvoer van grondstoffen, ik geloof dat u net een nieuwe samenwerking bent aangegaan?

Ja, we werken samen met Nouvelles Fibres Textiles (NFT), een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in de terugwinning van textiel aan het einde van hun levensduur, bij de inkoop en recycling van textielafval om de opbouw van een circulair ecosysteem in Frankrijk te ondersteunen. NFT zal secundaire grondstoffen leveren die afkomstig zijn van gebruikt of ongebruikt textielafval aan Reju voor recycling en productie van geregenereerd Reju Polyester.

Nu de inzameling van textielafval vanaf 2025 verplicht is in de Europese Unie, is het absoluut noodzakelijk dat we schaalbare systemen en partnerschappen hebben om het verzamelde materiaal te verwerken en het uit stortplaatsen of verbrandingsovens te houden. Samen bouwen Reju en NFT de technologie en infrastructuur op om materialen in verschillende industrieën te regenereren en hergebruiken en de manier waarop we onze hulpbronnen gebruiken te veranderen.

Behalve NFT, wie zijn uw belangrijkste partners?

We werken voornamelijk met merken, sorteerders en inzamelaars, garen spinners en polymeer makers, en worden ondersteund door investeerders, non-profitorganisaties, retailers, logistieke dienstverleners, lokale overheden en coalities. We zijn onlangs een partnerschap aangegaan met Goodwill Industries en Waste Management (WM), Noord-Amerika's toonaangevende leverancier van uitgebreide milieuoplossingen.

Waar haalt u uw materiaal, de grondstof, nog meer vandaan?

We hebben nog een paar partners uit Europa. Het is een mix van verschillende landen en verschillende bronnen binnen de landen, een deel ervan komt uit het algemene afval, maar dat is nog geen grote bron, omdat de EU-richtlijn om textielafval te scheiden in januari 2025 ingaat, dus dat is iets voor de toekomst. Er zijn ook enkele van de sorteerders die u noemde, enkele non-profitorganisaties, bedrijven die bezig zijn met het maken van dingen; dit zijn veel verschillende mogelijkheden. We praten met bijna 100 verschillende bronnen in heel Europa en maken verbinding met de verschillende mogelijkheden om na verloop van tijd een impact te maken op die verschillende afvalstromen.

Reju's kleurrijke “Regeneration Hub Zero” in Frankfurt, Duitsland. Credits: Reju via CGPR

Kunt u ons iets meer vertellen over de “Regeneration Hub Zero” in Frankfurt, Duitsland. Waarom heeft u voor deze locatie gekozen?

Wat uniek is aan de manier waarop we werken, is dat we tijdens de bouw van de regeneratiehub hier in Frankfurt ongeveer 80 tot 90 ingenieurs ter plaatse hebben laten werken, dus we hebben een ongelooflijke hoeveelheid expertise en ervaring daar. Toen we in 2021 de joint venture met IBM oprichtten, was een van de redenen waarom IBM voor Technip (Reju's moederbedrijf) koos, hun uitgebreide ervaring in polymeerwetenschap. Technip heeft meer dan duizend polyesterfabrieken gebouwd en ongeveer 20 jaar geleden een bedrijf genaamd Zimmer in Frankfurt gekocht, Zimmer is een van de grondleggers van de polyesterwetenschap en polyesterproductie. En ongeveer een derde van alle capaciteit die er vandaag de dag in de wereld bestaat op het gebied van polyesterproductie wordt gedaan in een fabriek die op een gegeven moment door Technip en het Zimmer-team is aangeraakt. Alle ingenieurs van Zimmer zijn in Frankfurt.

Ik denk dat het soms een gemiste kans is als we het hebben over regeneratie of recycling van polyester - geen van de technologieën die momenteel beschikbaar zijn, zal je altijd polyester opleveren, maar een polymeer. Zodra je je afval hebt gedepolymeriseerd, zul je het moeten repolymeriseren en het voordeel dat we in Frankfurt hebben, is dat we een polymeerfabriek hebben, direct naast onze regeneratiefabriek. We kunnen het textielafval nemen en depolymeriseren en vervolgens onmiddellijk, met de BHGT die we krijgen, wat in wezen een wit poeder is, rechtstreeks in de polymerisatiefabriek doen en er polyester van maken. Groot voordeel voor ons, wat ons een grote snelheid naar de markt geeft.

Zijn er plannen voor meer regeneratiehubs?

Ja, maar onze eerste Europese grootschalige regeneratiehub zal niet in Frankfurt worden gebouwd. De reden hiervoor is dat wanneer je kijkt naar de criteria voor bouwen in dit veld, je automatisch zult kijken naar een chemische locatie. De reden hiervoor is dat je alle benodigde voorzieningen hebt en in ons geval zorgen we er ook voor dat we dicht bij plaatsen zijn waar we op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier kunnen verzenden, dicht bij het spoor of dicht bij water. Als je kijkt naar de levenscyclusanalyse, is de locatie waar je bouwt erg belangrijk voor je CO2-voetafdruk, wat gedeeltelijk te maken heeft met wat voor soort energie je kunt krijgen om je regeneratiehub aan te drijven, maar ook met het watergebruik. Dus wegen we alle verschillende aspecten van de milieu-envelop ook af.

Houd er ook rekening mee dat we ook in afwachting zijn van B Corp. We besloten om onmiddellijk B Corp-status aan te vragen toen we een bedrijf werden. Omdat we een fabrikant zijn, zijn er veel dingen waar we aan moeten denken vanuit een due diligence-perspectief, maar we weten al dat we aan alle criteria zullen voldoen. We zullen pas volledig gecertificeerd kunnen worden als we twee jaar actief zijn, maar we hebben nu de status in afwachting. Gewoon om je een idee te geven van de due diligence en discipline die we vanaf dag één hebben ingevoerd.

Voor 2026/27 plannen we de volgende twee regeneratiehubs en hebben we het teruggebracht tot drie locaties in Europa en twee in de VS, waarbij we tegen het einde van het jaar een beslissing nemen. We zijn druk bezig met het opbouwen van de upstream feedstock en het organiseren daar omheen, terwijl we er tegelijkertijd aan blijven werken om ervoor te zorgen dat de technologie doet wat we willen dat het doet en natuurlijk veel downstream gesprekken voeren over de afname.

We creëren ook een educatieve omgeving voor onze regeneratiehubs, om ervoor te zorgen dat we chemische recycling en recycling in het algemeen demystificeren. We zien dit als een kans om niet alleen de industrie, maar ook degenen buiten de industrie te informeren, zodat we meer vooruitgang kunnen boeken voor de planeet.