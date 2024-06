Erfgoed van Renewcell leeft verder onder nieuwe eigenaar

De overige activa van failliete textielinnovator Renewcell zijn overgenomen door Zweedse investeringsmaatschappij Altor. Het betekent een nieuw hoofdstuk voor de innovator die nu door zal gaan onder de naam Circulose, eveneens de naam van het innovatieve materiaal van het bedrijf. Hoeveel geld is betaald voor de doorstart van Renewcell wordt niet gemeld in het persbericht.

Altor benadrukt dat door de overname genoeg financiering beschikbaar is voor de toekomst van Circulose. De reden achter het faillissement van Renewcell was namelijk een gebrek aan financiering. “Het verzekert dat de pionerende katoenrecycling technologie van het bedrijf op een globale schaal kan opbloeien”, zo is te lezen in het bericht.

Renewcell start door dankzij nieuwe investeerder en met nieuwe naam

Op dit moment heeft het bedrijf nog genoeg Circulose pulp en vezels om de huidige vraag binnen de textielmarkt te voldoen. “Dit zorgt ervoor dat de markt met vertrouwen voorwaarts kan en verzekerd is van een ononderbroken productieketen”, aldus het bericht.

“We gaan geen uitdaging uit de weg en deze is het waard om aan te gaan, zowel vanwege het unieke karakter van de gepatenteerde technologie als vanwege de urgentie om circulaire oplossingen op te schalen voor de hele textiel- en mode-industrie, met name ter vervanging van virgin katoen en MMCF. We zijn vastbesloten om samen te werken met de belangrijkste belanghebbenden in de waardeketen om samen het potentieel van Circulose te ontsluiten”, aldus Clara Zverina, directeur bij Altor, in het persbericht.

Eerder werd al duidelijk dat een van de productielocaties van Renewcell een nieuwe eigenaar had gekregen. De fabriek in Kristinehamm is verkocht aan het bedrijf Biosorbe. Hoewel Biosorbe een ander soort bedrijf is, het maakt materialen die olie absorberen, geeft het aan dat de fabriek van Renewcell toch geschikt is voor wat het voor ogen heeft. Biosorbe geeft aan dat het verwacht in mei 2024 de productie op te starten in de fabriek. Op dat moment was nog niet duidelijke of er ook biedingen waren voor andere activa van Renewcell, maar met de komst van Altor wordt het bedrijf toch gered.