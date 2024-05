Eerste onderdeel Renewcell verkocht: fabriek in handen van Biosorbe

Een update rondom het faillissement van Renewcell. Het bedrijf heeft de fabriek in Kristinehamm verkocht aan het bedrijf Biosorbe, zo blijkt uit een statement.

Eerder dit jaar bleek dat het failliete Renewcell meerdere biedingen had op de activa. Wie deze biedingen deed en waarop bleef destijds onduidelijk. Nu blijkt dus dat in ieder geval een Renewcell-fabriek is verkocht. Wat er met de rest van de activa van de textielinnovator gebeurt, is nog niet duidelijk. Renewcell houdt met de verkoop van de locatie in Kristinehamm nog een andere productielocatie over in Sundsvall.

De fabriek in Kristinehamm heeft een productiefaciliteit, maar heeft ook ruimte voor voorraadopslag en vergaderruimtes. Hoewel Biosorbe een ander soort bedrijf is, het maakt materialen die olie absorberen, geeft het aan dat de fabriek van Renewcell toch geschikt is voor wat het voor ogen heeft. Biosorbe geeft aan dat het verwacht in mei 2024 de productie op te starten in de fabriek.

Textielinnovator Renewcell vroeg eind februari faillissement aan. Het bestuur van het bedrijf was er niet in geslaagd voldoende financiering te krijgen om de strategische herziening van het bedrijf positief af te ronden. Het faillissement zorgde voor schokgolven in de mode-industrie. Renewcell is verantwoordelijk voor de ontwikkelen van het materiaal Circulose. Voor de productie van dit materiaal gebruikt het bedrijf textielafval om nieuwe vezels te maken.