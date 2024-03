Renewcell heeft meerdere biedingen gehad voor doorstart

Textielinnovator Renewcell heeft meerdere biedingen ontvangen die mogelijk een redding van het bedrijf betekenen. Dit maakt de curator van het faillissement bekend in een statement.

De biedingen hebben betrekking op alle activa van het bedrijf. Deze biedingen worden nu bekeken en halverwege april moet hier een beslissing over vallen, aldus het statement.

Renewcell is het bedrijf dat het materiaal Circulose heeft ontwikkeld. Voor de productie van dit materiaal recycled Renewcell textielafval en verandert dit in nieuwe vezels. Eind februari werd Renewcell gedwongen faillissement aan te vragen. Het Zweedse bedrijf meldde destijds al dat het niet geslaagd was in het verzekeren van voldoende financiering.

Het faillissement zorgde voor een schokgolf in de mode-industrie. Velen waren verbaasd dat een bekend bedrijf als Renewcell om kon vallen. Ook wezen velen met de vinger naar de mode-industrie die duurzame alternatieven niet beter ondersteund.