Reloaved: Loavies gaat marktplaats voor tweedehands kleding lanceren

Op 2 februari lanceert damesmodemerk Loavies een online marktplaats voor tweedehands kleding, genaamd Reloaved. Dat maakt Loavies bekend in een persbericht.

Consumenten kunnen via het online platform oude Loavies-items verkopen, schrijft Loavies. Wanneer men een item verkoopt, krijgt de consument de keuze om het verdiende geld te ontvangen of om het om te zetten in extra ‘winkelgeld’ om nieuwe Loavies-items te kopen.

Op het platform kunnen consumenten hun ‘eigen winkel’ een naam geven. Loavies schrijft dat het hiermee jonge consumenten wil inspireren om als eigen baas aan de slag te gaan.

“Enthousiast introduceren we Reloaved aan onze consumenten. Dit platform staat in lijn met de missie om meiden te inspireren om zelfverzekerd en trots op zichzelf te zijn. Het geeft hun Loavies-garderobe een tweede kans, waardoor het een steentje bijdraagt aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk.”

Reloaved lanceert op 2 februari in Nederland. Wanneer het een succes is, zal het ook naar andere landen uitrollen waar Loavies actief is, meldt Loavies.