Rent The Runway behaalt record omzet, verbetert winstgevendheid en verhoogt verwachting

Kledingverhuurder Rent The Runway, Inc. heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een recordomzet behaald, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het nettoverlies van het bedrijf is daarnaast ruim gehalveerd.

In het kwartaal werd een omzet van 77,4 miljoen dollar behaald dankzij een groei van 31 procent. In euro komt dit neer op 73,5 miljoen. Daarnaast verbeterde de brutowinst van 19,9 miljoen dollar naar 31,8 miljoen dollar (18,9 miljoen euro naar 30,2 miljoen euro). Het nettoverlies verbeterde van 87,8 miljoen dollar naar 36,1 miljoen dollar. Het nettoverlies werd ook beïnvloed door de kosten van de herstructurering die eerder dit jaar werd aangekondigd. Kosten hiervoor bedroegen 5,8 miljoen dollar (5,5 miljoen euro) in het derde kwartaal.

Rent The Runway Inc. kondigde in september van dit jaar aan dat het ging herstructureren. Het bedrijf maakte bekend dat het ongeveer 24 procent van de ‘zakelijke werknemers’ ging schrappen.