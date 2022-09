Rent the Runway herstructureert, schrapt 24 procent van kantoorbanen

Kledingverhuurbedrijf Rent the Runway gaat herstructureren, zo blijkt in het persbericht over de resultaten van het bedrijf. Het bedrijf schrijft dat het ongeveer 24 procent van de 'zakelijke werknemers' zal schrappen vanwege het reorganiseren van functies en het opnieuw toewijzen van hulpbronnen.

Rent the Runway geeft aan dat de herstructureringskosten van ongeveer 2,5 miljoen dollar met zich mee zal brengen, ongeveer 2,46 miljoen euro. Hoewel het plan kosten met zich meebrengt, verwacht het bedrijf dat het jaarlijks 25 tot 27 miljoen euro bespaard. De herstructurering moet in het vierde kwartaal van 2022 zijn afgerond, aldus het persbericht.

Het Amerikaanse kledingverhuurbedrijf geeft aan dat het in het tweede kwartaal van het boekjaar 2022 een recordgroei van 64 procent heeft geboekt. De omzet kwam daardoor neer op 76,5 miljoen dollar (74,5 miljoen euro). Het netto resultaat verbeterde licht in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021 - het nettoverlies werd namelijk met 9 miljoen dollar teruggebracht naar 33,9 miljoen dollar (33,4 miljoen euro). Het aangepaste ebitda was 1,8 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) en kwam weer in het zwart.