Rent the Runway vraagt beursintroductie aan

Rent the Runway Inc. heeft een aanvraag ingediend voor een beursintroductie in de Verenigde Staten. Dat melden internationale media, waaronder Bloomberg en Reuters. Het bedrijf, dat kleding verhuurt en tweedehands kleding verkoopt, hoopt te profiteren van de groei in beide markten, aldus Bloomberg.

De beursgang zou dit jaar al kunnen plaatsvinden. De omvang en de waarde van de primaire emissie waren maandag nog niet bepaald.

Het New Yorkse Rent the Runway bestaat sinds 2009. Aanvankelijk verhuurde het enkel kleding, maar vanaf 2016 werd het voor klanten ook mogelijk gehuurde items te kopen. Sinds kort verkoopt het ook tweedehands kleding van circa 750 merken, een manier voor het platform om in te spelen op de groeiende vraag van klanten naar tweedehands, onder meer vanuit duurzaamheidsoverwegingen.

Vorig jaar haalde Rent the Runway nog 750 miljoen dollar (omgerekend 635 miljoen euro) aan investeringen op, minder dan de 1 miljard waarop het eerder werd gewaardeerd. Dat had mogelijk te maken met de pandemie, waardoor er minder evenementen en feesten plaatsvonden waarvoor mensen gewoonlijk kleding huren. Volgens Bloomberg gaat Rent the Runway er nu vanuit dat die markt met de stijgende vaccinatiegraad weer zal opveren.