Reorganisatie bij De Bijenkorf, onbekend aantal banen worden geschrapt

Warenhuisketen De Bijenkorf gaat reorganiseren. Het nieuws werd als eerste gemeld door Het Parool en is bevestigd aan FashionUnited. Banen op het hoofdkantoor en in de winkels worden geschrapt, maar hoeveel is nog niet bekend.

Zowel de medewerkers als andere belanghebbenden in het bedrijf zijn op de hoogte gebracht op maandag. De medewerkers krijgen begeleiding en later zal er ook meer informatie volgen, aldus het Parool.

De directie van de warenhuisketen betreurt dat een reorganisatie nodig is. Tegen Het Parool meldt het bedrijf dat het nodig is om het bedrijf 'toekomstbestendig te maken en ruimte te creëren voor innovatie, groei en verdere versterking van het merk in de komende jaren’.

De Bijenkorf gaat na drie jaar weer reorganiseren

De meest recente informatie over het aantal werknemers van de Bijenkorf is van juni 2025. Het bedrijf had toen ongeveer 4500 mensen in dienst. In 2023 werd bij al bij De Bijenkorf gereorganiseerd. Eerst werd de structuur binnen het winkelmanagement aangepast, maar later werden ook 64 banen op het hoofdkantoor geschrapt.

De meest recente financiële informatie van het bedrijf is eveneens van juni 2025. Het bedrijf rapporteerde toen over de resultaten van het boekjaar 2024. Het operationele resultaat was toen 28 miljoen euro, maar over de omzet werden geen concrete uitspraken gedaan.