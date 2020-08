Reorganisatie bij moederbedrijf Profuomo en Michaelis, kwart van alle banen verdwijnt

Micro Fashion, het moederbedrijf van mannenmodemerken Profuomo en Michaelis, kondigt vandaag een reorganisatie aan. In dat proces zal 25 procent van de banen bij het bedrijf komen te vervallen, zo is in een persbericht te lezen. Er zullen banen verdwijnen op het hoofdkantoor in Nederland en bij vestigingen van Micro Fashion in België en Zwitserland. Om hoeveel banen het precies gaat, wordt in het persbericht niet vermeld.

Micro Fashion heeft flink te lijden onder de coronacrisis. Zowel Profuomo als Michaelis leunen grotendeels op de verkoop van formele kleding, een productcategorie die het tijdens de coronacrisis niet goed doet. “Met de aangekondigde reorganisatie speelt het bedrijf in op de veranderende markt en brengt zij haar kosten en structuur in lijn met de huidige omstandigheden. (...) Tegelijkertijd bereidt het bedrijf zich voor op de toekomst, waar verder geïnvesteerd zal worden in de merkstrategie van Profuomo,” zo meldt het persbericht. De focus van het merk zal verschuiven naar ‘duurzame smart casual en leisure wear’. Ook wil Micro Fashion in toenemende mate digitaliseren.

Profuomo wordt verkocht in 14 landen wereldwijd. In België wordt het bij 41 retailers verkocht, in Nederland bij ruim 200, waarvan vier eigen brandstores. Michaelis heeft verkooppunten in vijf Europese landen, waarvan ruim 100 in Nederland en 70 in België.