Reorganisatie Primark: 240 banen in Nederland geschrapt, alle winkels blijven open

Primark gaat reorganiseren in Nederland. Ruim 240 personeelsleden verliezen hun baan, met name in managementfuncties. Dat blijkt uit een interne mail die Nu.nl heeft ingezien en waarvan de inhoud is bevestigd door een woordvoerder van het bedrijf.

De reorganisatie houdt in dat een aantal functies in het winkelmanagement worden geschrapt ‘om de structuur te vereenvoudigen’, zo vertelde de woordvoerder van Primark aan Nu.nl: “De veranderingen zijn bedoeld om duidelijker verantwoording af te leggen en te zorgen voor meer flexibiliteit en meer managementondersteuning op de winkelvloer.” Plannen om Nederlandse winkels te sluiten zijn er volgens de woordvoerder op dit moment niet.

Bij de herstructurering verdwijnen er overigens niet alleen banen. Er worden daarnaast ook 200 banen gecreëerd. Dit komt omdat er een extra functie wordt geïntroduceerd, waardoor er weer tweehonderd nieuwe banen ontstaan, meldt Nu.nl. Uit dat bericht blijkt verder dat de directie van Primark momenteel in onderhandeling is met de ondernemingsraad en de vakbonden over een sociaal plan voor de getroffen werknemers. David Swann Lassche, countrymanager Nederland van Primark, laat weten dat dit plan op 1 mei klaar moet zijn.

Primark is hard getroffen door de coronacrisis. Het bedrijf liep vorig jaar naar schatting twee miljard pond aan inkomsten mis als gevolg van de coronamaatregelen. Eerder kondigde Primark al een reorganisatie aan in het Verenigd Koninkrijk, waarbij zo’n 400 banen werden geschrapt.