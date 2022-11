Reorganisering: Asos schrapt naar verluidt honderd banen

Asos schrapt naar verluidt meer dan honderd banen, nadat een nieuw herstructureringsplan wordt doorgevoerd, dat meldt Retail Week. Het is onderdeel van het besparingsplan van de nieuwe CEO, José Antonio Ramos Calamonte.

De moderetailer schrapt functies op alle afdelingen, waarvan de meeste op het hoofdkantoor in London, zo staat in berichtgeving van Retail Week. Asos zal de komende 45 dagen in gesprek gaan met het getroffen personeel.

Calamonte werd in juni 2022 aangesteld als directeur met als taak het bedrijf te vereenvoudigen en ‘duurzame langetermijngroei te ontsluiten’ middels operationele maatregelen op korte termijn.

Dit nieuws komt nadat de Britse online moderetailer zijn financieel jaar afsloot met een verlies van 32 miljoen pond (37 miljoen euro) voor aftrek van belastingen. Dat was opvallend, want het jaar daarvoor sloot Asos zijn financieel jaar nog af met een winst van 117 miljoen pond (744 miljoen euro).

In het financieel verslag maakte het bedrijf ook bekend het komende jaar een scala aan veranderingen door te voeren om het bedrijf weer op groeiende voet te brengen. Het schrappen van banen is daar hoogstwaarschijnlijk onderdeel van.