Asos vindt nieuwe aandeelhouder in Britse retailgroep Fraser Group PLC

De Britse retailgroep Fraser Group PLC wordt de nieuwe aandeelhouder van online moderetailer Asos, dat meldt Market Screener in een bericht. Fraser Group PLC is de vierde grootste aandeelhouder van Asos.

De Britse retailgroep heeft een aandeel van vijf procent genomen in Asos. Volgens zakenman achter Fraser, Mike Ashley, is het aandeel een gebaar om tot een mogelijk partnerschap te komen, zo is te lezen in het bericht.

Of de online moderetailer hierdoor uit de geldproblemen is, is niet bekend. Eerder werd al bekend dat Asos kampt met tegenvallende verkopen en op zoek ging naar een kapitaalinjectie van 350 miljoen pond (402,5 miljoen euro). Vorige week maakte Asos in een financieel jaarverslag bekend een verlies van 32 miljoen pond (37 miljoen euro) te draaien in het financieel jaar tot en met augustus 2022. Er moet dus verandering in komen en dat zegt het bedrijf ook van plan te zijn. Zo wil Asos het commerciële model vernieuwen, het voorraadbeheer verbeteren, het kostenprofiel vereenvoudigen en verlagen, en het leiderschapsteam en de bedrijfscultuur opfrissen. José Antonio Ramos Calamonte, CEO bij Asos, verwacht een verdere krimp van de kledingindustrie, maar behoudt naar eigen zeggen vertrouwen dat Asos in staat is een gezond marktaandeel te behouden.

Frasers Group PLC is een Britse retailgroep dat ooit begon als kleine winkel in het Britse Maidenhead en groeide uit tot wereldwijde retailgroep. De groep heeft bekende merken als Sports Direct, Frasers en House of Fraser op zijn naam staan.