Replay behaalt omzetgroei van 10,3 procent in FY2019

Modemerk Replay heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een omzetplus van 10,3 procent. Het boekjaar leverde een omzet van 262,3 miljoen euro op voor het Italiaanse merk, zo meldt het in een persbericht.

“2019 eindigde in lijn met onze verwachtingen, met aanzienlijke verbeteringen in alle parameters van het voorgaande jaar,” aldus Matteo Sinigaglia, CEO van Replay-eigenaar Fashion Box S.p.A. “We bereiden ons voor op een uiterst moeilijk 2020 als gevolg van de aanhoudende pandemie, maar we zijn vastbesloten om het pad dat al is gevolgd op het gebied van productinnovatie te implementeren en voldoende middelen te investeren om onze merkwaarden aan eindklanten te communiceren. We werken eraan om ervoor te zorgen dat we klaar zijn om te gaan zodra we groen licht krijgen."

Omzet van 262,3 miljoen euro voor Replay in 2019

Het ebitda van Replay kwam neer op 28 miljoen euro door een stijging van 30 procent in vergelijking met het voorgaande boekjaar. De hoogste omzetgroei werd gezien in het Midden-Oosten, namelijk 49 procent. Oost-Europa volgt met een groei van 36 procent en Azië met 8,1 procent. Het Midden-Oosten en Azië maken samen echter maar 16 procent van de gehele omzet op. Europa (Noord, Centraal, Zuid en Oost) zijn samen goed voor 73 procent van de omzet. Wholesale-verkoop nam toe met 14,1 procent, retail bij gelijk aantal winkels met 6,4 procent en in het e-commerce kanaal steeg de omzet met 8 procent.

Replay gaat in het verslag niet in op de pandemie, op één zin na, die bovenaan het verslag staat. “Een Italiaans bedrijf van excellentie, dat klaar is om vastberaden te reageren op de moeilijke economische situatie veroorzaakt door de huidige gezondheidscrisis.” Uitspraken over de impact van de pandemie worden niet gedaan.

Beeld: Replay