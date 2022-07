Reseller The Luxury Closet van start in UK, later uitrol in Europa

Tweedehands platform voor luxe items The Luxury Closet is gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf in handen van FashionUnited UK. Later dit jaar zal er ook naar andere markten in Europa worden uitgerold.

The Luxury Closet heeft tweedehands items in het assortiment van onder andere Hermes, Rolex, Cartier, Gucci en Dior. Alle items worden geverifieerd als authentieke designer items.

Het bedrijf werd in 2012 opgericht in Dubai. Het bedrijf is inmiddels de grootste marktplaats voor tweedehands luxe mode in het Midden-Oosten. Op dit moment heeft het platform een community van 15 miljoen mensen wereldwijd en groeit de klantenkring in Noord- en Zuid-Amerika, de Apac-regio en Europa. Daarnaast is The Luxury Closet de partner van luxe platform Farfetch in het Midden-Oosten voor de Second Life Service.