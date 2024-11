Resultaten Asos Plc zakken verder weg tijdens transformatie

Asos Plc heeft in het boekjaar 2024 (dat liep tot 1 september dit jaar) zowel de omzet als het resultaat voor belastingen zien teruglopen. Het bedrijf is al enkele tijd bezig met een ommekeer van het bedrijf en implementeert diverse initiatieven. Hoewel de resultaten nog geen positieve verandering laten zien, meldt het bedrijf dat ‘de fundering voor een weerbaarder en winstgevender bedrijf nu is gelegd’, aldus het jaarverslag.

Samenvatting Asos' omzet daalde met 18 procent tot 2,9 miljard pond in boekjaar 2024.

Het bedrijf rapporteert een verlies voor belastingen van 379,3 miljoen pond, ondanks het voltooien van nieuwe initiatieven als onderdeel van de ommekeer.

Asos verwacht een omzetverandering tussen min 9 procent en plus 6 procent in boekjaar 2025, met de verwachting van een significante winstverbetering.

De omzet komt uiteindelijk neer op 2,9 miljard pond (3,45 miljard euro). Dit is 18 procent lager dan een boekjaar eerder. CEO José Antonio Ramos Calamonte geeft aan dat de omzet snel zou kunnen groeien door extra kortingsacties te doen, ‘maar dit zou niet het beste zijn voor het bedrijf op de langetermijn’. “We gaan het op de juiste manier doen en we zullen geduldig zijn.”

Asos Plc verwacht 'significante winstverbeteringen' in boekjaar 2025

Het verminderen van kortingsacties is een van de stappen die Asos heeft genomen om de resultaten te verbeteren. In oktober 2022 kondigde het bedrijf een scala aan veranderingen aan. Zo werd het commercieel model vernieuwd en de voorraad beter beheerd. In het jaarverslag van 2024 wordt nu gemeld dat deze twee stappen zijn voltooid.

Met de veranderingen en de behaalde omzet, komt het resultaat voor belastingen uit op een verlies van 379,3 miljoen pond. CEO José Antonio Ramos Calamonte geeft in het verslag aan dat de nodige veranderingen niet hebben gezorgd voor ‘aantrekkelijke financiële resultaten de afgelopen twee jaar’. Echter gelooft de CEO dat de inspanningen zullen zorgen voor een ‘significante verbetering van de winst in FY25 ongeacht het niveau van de omzet’.

In het jaarverslag voor boekjaar 2024 wordt ook vooruitgekeken naar het huidige boekjaar, 2025. Dit boekjaar loopt af in september 2025. Voor dit jaar verwacht Asos Plc een omzetveranderingen tussen de min negen en plus 6 procent.