Resultaten Frasers Group boekjaar 2025: Winst omhoog ondanks omzetdaling

Frasers Group PLC maakt de jaarcijfers bekend over de periode van 52 weken eindigend op 27 april 2025. De Britse groep benadrukt opnieuw een jaar van winstgevende groei en vooruitgang ten opzichte van de 'Elevate' strategie. De aangepaste winst vóór belastingen bedraagt 560,2 miljoen pond (647 miljoen euro), een stijging van 2,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Frasers Group Plc is onder andere de eigenaar van Sports Direct, House of Fraser, Flannels, Gieves & Hawkes, I Saw It First, Slazenger en Jack Wills.

Ondanks een daling van 7,4 procent in de totale groepsomzet naar 4,9 miljard pond, voornamelijk als gevolg van geplande dalingen in bedrijven uit het portfolio met lagere marges, zoals Game UK en Studio Retail, en uitdagingen in de luxemarkt, heeft de groep verbeteringen in de winstgevendheid gerealiseerd. De brutomarge in de detailhandel steeg met 1,7 procentpunt naar 45,6 procent en de brutomarge van de groep steeg met 1,5 procentpunt naar 46,8 procent, gedreven door een verbeterde product- en retailmix.

Michael Murray, algemeen directeur van Frasers Group, is tevreden met de prestaties en stelt dat de resultaten een brede kracht en een duidelijk bewijs zijn dat hun strategische agenda grip krijgt. Hij benadrukt de toewijding aan de 'Elevate' strategie, die meerdere mogelijkheden voor duurzame groei op middellange tot lange termijn heeft ontsloten, waaronder versnelde internationale expansie en versterkte relaties met wereldwijde merken zoals Nike, Adidas en Hugo Boss.

Hoogtepunten prestaties per segment

De omzet in de Britse sportdetailhandel daalde met 7,2 procent, voornamelijk als gevolg van geplande dalingen bij Game UK en Studio Retail. De handelswinst voor dit segment steeg echter met 1,6 procent naar 475,8 miljoen pond, gedreven door een verbeterde brutomarge en lagere operationele kosten door de integratie van bedrijven met een lagere marge.

De omzet in Premium Lifestyle daalde met 14,8 procent, omdat de groep haar winkelportfolio optimaliseerde en het aantal winkels terugbracht van 44 naar 29. Desondanks steeg de segmentwinst uit handel met 20,2 miljoen pond ofwel 14,7 procent naar 157,4 miljoen pond, dankzij een stijging van 2,3 procentpunt in de brutomarge en aanzienlijke verlagingen van de operationele kosten.

Het segment Internationale Detailhandel zag een omzetstijging van 1,3 procent, gedreven door de groei van Sports Direct International en de overname van Twinsport. Het bedrijf kondigde nieuwe of uitgebreide strategische partnerschappen aan in Australië, Azië en EMEA, waaronder plannen voor honderden nieuwe Sports Direct-winkels in landen als India, de Filipijnen, Thailand, Vietnam, Cambodja en in de Golfregio/Egypte.

De omzet uit vastgoed steeg met 19,1 procent naar 86,6 miljoen pond en de omzet uit financiële diensten (Frasers Plus) daalde met 23,2 procent naar 85,3 miljoen pond.

Frasers Group onthult vooruitzichten voor boekjaar 2026

Voor boekjaar 2026 verwacht Frasers Group een aangepaste winst vóór belastingen tussen de 550 miljoen en 600 miljoen pond, ondanks de verwachting dat er ten minste 50 miljoen pond aan extra kosten zullen ontstaan als gevolg van de begroting van vorig jaar. De groep blijft zich inzetten voor haar langetermijninvesteringen in de Elevatie Strategie en internationale expansie, met een focus op kostenbeperking door middel van efficiëntie, AI-gebruik en verdere overnamesynergieën.

"Tot nu toe zien we voor boekjaar 2026 een positieve dynamiek in de hele groep, waaronder sterke prestaties bij Sports Direct, en we hebben grote ambities om de lat steeds hoger te leggen. We werken er hard aan om de extra kosten van meer dan 50 miljoen pond als gevolg van de begroting van vorig jaar te beperken en we verwachten momenteel een aangepaste winst vóór belastingen voor boekjaar 2026 tussen de 550 en 600 miljoen pond", voegt Murray toe.