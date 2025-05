Frasers Group lanceert retailmedianetwerk 'Elevate' voor gepersonaliseerde reclame

Het Britse retailconcern Frasers Group Plc, eigenaar van onder andere Sports World, Aktiesport en Perry Sport, heeft een nieuw retailmedianetwerk gelanceerd. Het netwerk, genaamd Elevate, is gebaseerd op first-party data (data “uit eerste hand”) van de groep. Het is bedoeld om merkpartners te ondersteunen bij het bereiken van consumenten door middel van sterk gepersonaliseerde reclame, zo deelt Frasers in een verklaring. Met het nieuw platform wil Frasers het merken mogelijk maken om klanten aan te spreken op cruciale momenten langs de fysieke en digitale contactpunten van de groep – waaronder in de filialen, online en via externe reclamevlakken, aldus de verklaring.

Met een bereik van meer dan 30 miljoen klanten wil het bedrijf zijn partners in de toekomst in staat stellen om doelgroepen gericht en gepersonaliseerd aan te spreken. Elevate bundelt hiervoor de uitgebreide reclamevlakken van de groep, waaronder meer dan 750 winkels in Groot-Brittannië, meer dan 60 Everlast Gyms, eigen winkelcentra en landelijke out-of-home reclamevlakken. Door de analyse en het gebruik van klantdata uit het aankoopgedrag, moeten zowel gevestigde als opkomende merken hun doelgroepen langs de gehele customer journey nog gerichter en effectiever bereiken.

“Elevate is een belangrijke mijlpaal op onze weg om het meest bewonderde en overtuigende merkbelevingsecosysteem ter wereld op te bouwen. Met dit aanbod creëren we voor onze merkpartners een aanzienlijk uitgebreid mediaplatform – en dit is nog maar het begin”, aldus Michael Murray, directeur van de Frasers Group.

Bij de start wordt Elevate eerst uitgerold voor de merken Sports Direct, Flannels en Frasers in Groot-Brittannië. Op de lange termijn is de groep van plan om het aanbod ook naar andere internationale markten uit te breiden.