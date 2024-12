De Britse Frasers Group ziet omzet dalen en verlaagt winstverwachting vanwege 'uitdagender handelsklimaat'

De Britse Frasers Group, bekend als eigenaar van onder andere Sports World, Aktiesport en Perry Sport, rapporteert een daling in omzet en winst in het eerste halfjaar van het boekjaar 2024. Het bedrijf wijst naar een "toegenomen consumentenonzekerheid" als oorzaak, mede veroorzaakt door "de recente begroting van de Britse overheid", evenals een "uitdagender handelsklimaat."

De omzet van de sportmodegigant daalt met 8,3 procent, van 2,77 miljard pond naar 2,54 miljard pond (3 miljard euro). De aangepaste winst vóór belastingen van de Sports World-eigenaar daalt met 1,5 procent tot 299,1 miljoen pond (361 miljoen euro). Frasers waarschuwt dat de “strengere handelsvoorwaarden” het consumentenvertrouwen verder onder druk zetten, wat de winstgevendheid van de groep negatief beïnvloedt. Als gevolg verlaagt het bedrijf zijn winstverwachting voor het volledige boekjaar.

Frasers Group richt zich op internationale groei

Topman Michael Murray, CEO van Frasers Group, benadrukt dat ondanks de uitdagende marktomstandigheden, de groep belangrijke stappen zet in zijn strategische ontwikkeling. Hij verklaart: "De eerste helft van dit jaar was opnieuw een periode van vooruitgang voor de Groep. Onze Elevation Strategy tilt ons naar een hoger niveau en stelt ons in staat onze doelstellingen te realiseren."

Frasers zet met zijn Elevation Strategy in op groei buiten de grenzen van het VK. Het bedrijf noemt als voorbeeld de overname van de Zuid-Afrikaanse sportmodeketen Holdsport. Ook kondigt de groep nieuwe samenwerkingen met sportretailers in Australië aan. Volgens Murray versterken deze ontwikkelingen de ambitie om "een toonaangevende wereldwijde sportretailer te worden."

Frasers Group past winstverwachting aan

Hoewel de CEO optimistisch is over de langetermijngroei, wordt de winstverwachting voor het lopende boekjaar (FY25) naar beneden bijgesteld. De verwachte aangepaste winst voor belastingen (APBT) ligt nu tussen 550 en 600 miljoen pond (646 tot 705 miljoen euro), tegenover een eerdere prognose van 575 tot 625 miljoen pond in FY24.

De lagere prognose reflecteert de impact van het zwakkere consumentenvertrouwen en de complexiteit van het huidige handelsklimaat, zo onderstreept het persbericht. Ondanks de uitdagingen blijft de groep gericht op winstgevende groei en internationale expansie. Daarnaast ziet de groep voordelen van automatiseringsprocessen, die helpen om voorraadreductiedoelstellingen te behalen.