Managing Director van Frasers Group verlaat het bedrijf na strategische successen

Ger Wright, Managing Director Sport bij Frasers Group, zal op 30 november 2024 haar functie neerleggen, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Een reden voor het vertrek is niet bekend. Ze blijft wel in de raad van bestuur als niet-uitvoerend bestuurder.

Wright begon in 2022 bij het bedrijf en heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld in de strategische successen van het bedrijf. Onder haar leiding is het sportaanbod veranderd, met nieuwe Running- en Outdoor-concepten, het toevoegen van nieuwe merken en de uitbreiding naar andere landen. Frasers Group heeft onder haar leiding meerdere overnames voltooid in Nederland. Zo nam het winkels over van Aktiesport, Perry Sport en Sprinter. Daarnaast nam het alle aandelen over van Twin Sport Holding.

Michael Murray, CEO van Frasers Group, deelt: "Ger is een uitzonderlijke leider voor Frasers Group en we zijn dankbaar voor haar bijdrage. We kijken ernaar uit om te blijven profiteren van Ger's sectorexpertise als Non-Executive Director terwijl we de ambities van de Group in Sport verder versnellen."