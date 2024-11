Britse Frasers Group neemt Zuid-Afrikaans sportartikelenbedrijf Holdsport over

Frasers Group heeft de overname van Holdsport, een toonaangevend Zuid-Afrikaans bedrijf in sport-, outdoor- en recreatieartikelen, afgerond. Het bedrijf was eerder in handen van Old Mutual Private Equity (OMPE) en het management van Holdsport. Holdsport is actief in de detailhandel, groothandel, productie, distributie en e-commerce in Zuid-Afrika en Namibië.

Michael Murray, CEO van Frasers Group, zegt dat Holdsport een sterk merk en reputatie heeft opgebouwd in Zuidelijk Afrika. Frasers ziet veel potentieel in de combinatie van Holdsports regionale expertise en merken met hun eigen middelen, wat een sterk platform voor groei oplevert.

Holdsport is de eigenaar van de sportwinkelketen Sportsmans Warehouse en Outdoor Warehouse, die producten voor outdoor, kamperen en avontuur verkoopt. Deze winkels vormen een waardevolle aanvulling op Frasers’ bestaande activiteiten. Holdsport bezit ook Shelflife, een premium winkel voor sneakers en streetwear in Zuid-Afrika.

Voor het boekjaar dat eindigde in februari 2024, overtrof de omzet van Holdsport 3 miljard Zuid-Afrikaanse rand (156 miljoen euro), met een robuuste winstgroei en een sterke cashflow.

Met 88 winkels in Zuid-Afrika en Namibië en een snelgroeiende e-commerce-activiteit, zal Holdsport helpen om het merk Sports Direct in de regio uit te breiden. Holdsport heeft sterke relaties met grote merken als Nike, Adidas, Asics en Garmin, en biedt daarnaast eigen merken zoals First Ascent, Cape Storm en OTG. De overname past goed in Frasers’ strategie om zijn productaanbod en geografische bereik te diversifiëren

Deze deal volgt kort nadat Frasers een aanzienlijke investering aankondigde in het in Malta gevestigde retailbedrijf Hudson Group, dat sport-, lifestyle- en modewinkels en distributie van wereldwijde merken in 36 landen in Europa en Noord-Afrika exploiteert.