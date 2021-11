Resultaten Guess, Inc. stijgen boven pre-pandemie niveaus uit

Positief nieuws voor Guess, Inc. In het derde kwartaal kwam zowel het netto inkomen als de omzet boven het niveau van voor de pandemie uit. De resultaten kwamen volgens CEO Carlos Alberini boven de verwachtingen uit, zo is te lezen in het kwartaalverslag.

De omzet kwam neer op 643,1 miljoen dollar, door een stijging van 4,4 procent in vergelijking met twee jaar eerder. Jaar op jaar steeg de omzet met 13 procent, aldus het kwartaalverslag. Omgerekend in euro behaalde Guess, Inc. een omzet van 571,6 miljoen euro. Het netto inkomen landde in het kwartaal op een bedrag van 29,9 miljoen dollar (26,5 miljoen euro), een ruime verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. Gekeken naar het derde kwartaal van voorgaand boekjaar betekent het een stijging van 13,3 procent.

Naast de resultaten van het derde kwartaal, rapporteer Guess, Inc. ook de resultaten van de eerste negen maanden van het huidige boekjaar. De omzet ligt in vergelijking met twee jaar geleden nog wel net 2,4 procent lager. De omzet kwam neer op 1,79 miljard dollar, omgerekend 1,59 miljard euro. In vergelijking met vorig jaar, betekent het een sprong van ruim 45 procent. Het netto inkomen verbeterde echter sterk in vergelijking met twee jaar terug. Deze sprong van 16,4 miljoen dollar naar 102,9 miljoen dollar (14,5 miljoen naar 91,5 miljoen euro).