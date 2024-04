Resultaten luxemerken eerste kwartaal tonen sterke en zwakke punten merken

Franse luxeconglomeraten fungeren als toonaangevende leiders voor de hele sector. De omzetcijfers over het eerste kwartaal hebben inzicht gegeven in zowel de sterke als de zwakke punten van de sector en werpen een licht op de voorkeuren en het gedrag van luxeconsumenten wereldwijd.

Terwijl sommige bedrijven de verwachtingen van analisten overtroffen, ondervonden andere een vertraging van de groei, vooral in het licht van de moeilijke marktomstandigheden in China. Boven aan de lijst liet Hermès een robuuste groei zien, met een omzetstijging van 17 procent, wat de aanhoudende koopkracht van de mondiale elite voor luxeartikelen onderstreept. Kering gaf daarentegen voorzichtige verwachtingen en verwachtte een potentiële omzetdaling tot 45 procent, wat duidt op een verschuiving omdat het ambitieuze winkelpubliek de broekriem aanhaalt, wat met name gevolgen heeft voor merken als Gucci, dat een daling van 18 procent zag in China.

De Aziatisch-Pacifische regio blijft cruciaal voor de luxemarkt, maar de afgelopen seizoenen was er sprake van een matige verkoop vanwege de economische uitdagingen in China. Hoewel Chinese consumenten hun reis- en winkelactiviteiten hervatten, zijn hun voorkeuren geëvolueerd, waarbij Japan volgens de Financial Times de voorkeur geniet als bestemming voor luxetoerisme. LVMH, dat de omzet van zijn mode en lederwaren in het eerste kwartaal met 2 procent zag groeien, vergeleken met 17 procent in de periode vorig jaar, zei dat zijn winkels in Japan een toename van de Chinese verkoop zagen.

De rijken winkelen nog steeds

Kleinere luxegroepen zoals Prada (plus 11 procent) en Brunello Cucinelli (plus 16,5 procent) rapporteerden een positieve omzet in het eerste kwartaal, waarbij de laatste bekend staat om zijn discrete luxeaanbod dat favoriet is bij een welgestelde klantenkring.

Jarenlang waren ambitieuze klanten de drijvende kracht achter de groei in de luxesector, maar de stijgende prijzen van kleine accessoires en de inflatiedruk zorgen voor een verschuiving in het consumentengedrag. Tijdens economische recessies worden discretionaire aankopen, waaronder luxegoederen, vaak op een lager pitje gezet omdat consumenten prioriteit geven aan essentiële uitgaven. Luxemerken bewegen zich dus in een landschap waar het bestedingsgedrag van ambitieuze kopers voorzichtiger wordt.

Bovendien zijn de prestaties van de luxesector nauw verbonden met de wereldeconomie, waarbij merken die zich richten op de allerrijksten relatief minder verstoringen ondervinden dan merken die zich richten op ambitieuze consumenten, wat de veerkracht van hoogwaardige marktsegmenten in onzekere tijden benadrukt.

