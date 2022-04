Resultaten Primark dicht bij pre-pandemie niveau in H1, keten gaat 'selectief' prijzen verhogen dit najaar

Retailketen Primark heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar de resultaten zien herstellen, zo blijkt uit het financiële verslag van moederbedrijf Associated British Foods Plc. De resultaten liggen dicht bij het pre-pandemie niveau, zo is te lezen in het verslag. Daarnaast meldt het concern dat het in de voorraad voor het herfst- en winterseizoen 'selectieve prijsverhogingen' door gaat voeren vanwege de huidige inflatie.

Primark behaalde een omzet van 3,5 miljard pond (4,2 miljard euro) in het halfjaar dankzij een stijging van 64 procent. De groei werd behaald door het feit dat het gros van de Primark winkels in het halfjaar geopend waren, terwijl een jaar eerder in het voorgaande eerste halfjaar veel meer winkels gesloten waren door lokale lockdowns. Nu waren er alleen tijdelijke lockdowns in bijvoorbeeld Nederland.

Het aangepaste operationele resultaat steeg met 863 procent en landde op een bedrag van 414 miljoen pond. Omgerekend is dit 492,6 miljoen euro.

In de Verenigde Staten ligt de omzet in het halfjaar al 1 procent hoger dan voor de pandemie. Groot-Brittannië ligt de omzet van Primark nog 8 procent achter het niveau van twee jaar geleden en in Europa is dit 3 procent lager.

Nu de meeste corona maatregelen verdwijnen in de regio’s waar Primark aanwezig is, verwacht het bedrijf een verder herstel van de omzet. Zo verwacht het bedrijf zelfs dat de resultaten van het tweede halfjaar boven de resultaten van voor de pandemie uit zullen komen.