Resultaten Ralph Lauren beter dan verwacht in tweede kwartaal

Ralph Lauren Corporation heeft een beter tweede kwartaal afgeleverd dan het bedrijf eerder had verwacht. De omzet in het kwartaal steeg met 3 procent, zo blijkt uit een financiële update.

De stijging zorgde voor een totale omzet van 1,6 miljard dollar aan het einde van het kwartaal. Omgerekend in euro’s is dit 1,5 miljard. Ralph Lauren Corporation kon vooral profiteren van positief momentum in Azië. In deze regio steeg de omzet met 10 procent. Europa liet eveneens een mooie groei zien als men de resultaten bekijkt, maar wanneer wisselkoersen stabiel worden gehouden, komt de omzet op een gelijk niveau met vorig jaar terecht. In thuismarkt Noord-Amerika nam de omzet juist licht af met 1 procent.

Het netto inkomen van Ralph Lauren Corporation bleef nagenoeg gelijk in het tweede kwartaal.