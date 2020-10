Resultaten tweede kwartaal laten herstel bij Hema zien

De financiële resultaten van Hema zijn bijgetrokken in het tweede kwartaal. De netto omzet daalde ‘maar’ met 4 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het voorgaande boekjaar. Het bedrijf behaalde een omzet van 284,4 miljoen euro zo blijkt uit het financiële verslag.

De warenhuisketen meldt dat in juni en juli de omzet een groei liet zien ten opzichte van een jaar eerder. Deze trend is in augustus verder gezet. Met name de online omzet ligt op een hoger niveau in vergelijking met vorig jaar. In het tweede kwartaal lag de online omzet 68,2 procent hoger.

Het nettoverlies van het bedrijf is iets toegenomen in het kwartaal. Waar het in het tweede kwartaal van 2019 nog op 11,8 miljoen euro lag, kwam het dit jaar uit op 12,3 miljoen. Het nettoresultaat werd volgens Hema negatief beïnvloed door bijzondere eenmalige kosten in relatie tot de herstructurering van de schuldpositie.

Niet geheel onbelangrijk: naast de presentatie van de cijfers voor het tweede kwartaal, kondigt Hema vandaag ook aan dat het een voorlopige verkoopovereenkomst heeft gesloten met een gelegenheidsconsortium tussen investeringsfonds Parcom en Mississippi Ventures - dat eigendom is van Jumbo-familie Van Eerd.