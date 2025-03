Retailcongres Locatus: Retail blijft in verandering, dus kom in actie

Het retailcongres van databureau Locatus, georganiseerd ter ere van het 25-jarig bestaan, bood de gelegenheid om zowel terug als vooruit te kijken. Een reeks sprekers reflecteerde tijdens het congres in Utrecht op hun eigen manier op het verleden, heden en de toekomst. Toch kwamen ze vrijwel allemaal tot dezelfde conclusie: stilstaan is geen optie – actie is noodzakelijk.

Eén van de sprekers was René Vierkant van consultancybureau Vierders. Hoewel een bruisende binnenstad de wens is van veel winkeliers en vastgoedbeheerders, wordt hier in de praktijk weinig concreet aan gewerkt. Natuurlijk zijn er centrummanagers en BIZ-verenigingen, maar actieve samenwerking is essentieel. Dat is de boodschap die blijft hangen. “Een binnenstad blijft niet vanzelf aantrekkelijk,” benadrukte Vierkant.

Retailexpert Olaf Zwijnenburg van Rabobank gebruikte zijn kennis en ervaring om de drie grootste veranderingen in de retail van de afgelopen dertig jaar te schetsen: omnichannel, de opkomst van de mobiele telefoon en de verticalisering van de keten. “Innovatie is geen garantie voor succes, maar géén innovatie is een garantie voor mislukking,” zo liet hij het publiek achter met een prikkelende quote.

Zwijnenburg herinnerde zich nog goed de tijd waarin online verkoop opkwam en veel retailers dachten: ‘Dat zal mijn tijd wel duren.’ Maar veranderingen mogen niet onderschat worden, en als ondernemer is flexibiliteit essentieel. Stilstand is achteruitgang. “Elke dag dat een gazelle wakker wordt, moet hij sneller zijn dan de snelste leeuw, anders wordt hij opgegeten. En elke dag dat een leeuw wakker wordt, moet hij sneller zijn dan de langzaamste gazelle, anders heeft hij geen eten. Elke dag dat je opstaat [als ondernemer, red.] wil ik dat je gáát rennen.”

Ook het duo van Fountainheads bracht een flinke dosis inspirerende oneliners. Een van hun uitspraken: “Morgen wordt vandaag bedacht.” Daarmee bedoelen ze dat de toekomst nu al vormgegeven moet worden – en dat stilzitten geen optie is. “Het is een leven lang leren en proberen,” luidde hun een van hun boodschappen.

De redactie van FashionUnited bracht op uitnodiging een bezoek aan 'Retail - van toen naar morgen' in Utrecht op 25 maart.