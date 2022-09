Retailer Norah neemt intrek in nieuw hoofdkantoor in Alkmaar

Retailer en modemerk Norah is verhuisd naar een nieuw hoofdkantoor, zo laat het Nederlandse bedrijf in een persbericht weten. Het nieuwe kantoor is te vinden in Alkmaar, op de Boekelmeer.

Het merk geeft aan dat ‘vanwege enorme groei’ meer ruimte nodig was in het hoofdkantoor. De inrichting van het kantoor heeft hetzelfde concept als in de winkel: lichte en ronde vormen staan centraal. Elke verdieping heeft een eigen kleurthema, maar daarnaast is er veel hout en zijn er veel planten te vinden.

Het nieuwe pand op de Boekelmeer is naast het hoofdkantoor ook het distributiecentrum. Het pand bevindt zich aan de A9 waardoor het ‘een ideale locatie’ is voor het verzenden van webshopbestellingen en het bevoorraden van de negentig winkels in Nederland.

Het Nederlandse merk Norah is naar eigen zeggen een merk ‘voor de Hollandse vrouw’. Het biedt een collectie aan in de maten 36 tot en met 48. “Geen plussize, maar gewoon de maten voor de Hollandse vrouw.” Naast negentig winkels in Nederland heeft het bedrijf ook twee vestigingen in België.

