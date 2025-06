Retouren: Een belangrijke hefboom voor fashion circulariteit

Hans Robben (Program Manager The Renewal Workshop bij Bleckmann)

Een effectief retourproces is essentieel voor succesvolle merken en een belangrijk aspect van een positieve klantervaring. Er is echter ook een aanzienlijk potentieel voor verspilling in het retourproces, dat zowel de winstgevendheid van merken als de impact van de mode-industrie op het milieu beïnvloedt. Hoe pakt de branche dit probleem aan? Lees verder om de innovatieve manieren te ontdekken waarop bedrijven in de modebranche het afval rond retourzendingen aanpakken en de voordelen die dergelijke maatregelen voor je merk kunnen opleveren.

De omvang van het probleem inschatten

Omdat tot 40% van alle e-commerce modebestellingen wordt geretourneerd, kan retourzendingen een grote financiële impact hebben op retailers. Onderzoek wijst uit dat de kosten van retourzendingen voor winkeliers kunnen oplopen tot 30% van de totale omzet. Dit komt deels door het grote deel van de retourzendingen dat onverkocht blijft - door slijtage, schade of stijlen die buiten het seizoen vallen. Het Europees Milieuagentschap schat zelfs dat tussen de 22% en 43% van alle geretourneerde online gekochte kleding uiteindelijk wordt vernietigd.

Dit is niet alleen een aanzienlijk verlies voor de bedrijfsresultaten, maar deze grote hoeveelheid afval heeft ook een grote invloed op ons milieu. Van alle onverkochte, geretourneerde kleding wordt slechts 25% gerecycled en de rest wordt gestort of verbrand. Om hier iets aan te doen, implementeren veel bedrijven in de mode-industrie innovatieve en effectieve manieren om de financiële en milieukosten van retourzendingen te minimaliseren.To address this, many in the fashion industry are implementing innovative and effective ways of minimising the financial and environmental costs of returns.

Credits: Bleckmann

Het rendement aanpakken

Bedrijven kunnen het aantal retourzendingen verminderen door het toezicht op de toeleveringsketen te optimaliseren. Het verbeteren van het verzamelen van gegevens over geretourneerde artikelen kan bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van terugkerende problemen met specifieke SKU's, zoals defecte ritsen of onjuiste maatvoering. Merken kunnen deze informatie vervolgens gebruiken om oplossingen te implementeren, zoals het herzien van hun productieprocessen of het verstrekken van meer gedetailleerde maatgidsen, wat leidt tot minder retourzendingen.

Onnauwkeurige maatvoering of pasvorm is een van de meest voorkomende redenen waarom klanten kleding terugbrengen. Op technologie gebaseerde oplossingen zoals AI-maatwijzers zorgen voor aanzienlijke verbeteringen op dit gebied. Toepassingen zoals Mirrorsize en TrueFit helpen klanten om beter passende kleding te kopen en blijken het aantal retourzendingen met wel 50% te verminderen.

Verbeteringen in het verzamelen van gegevens kunnen ook helpen om de retourlogistiek van merken te stroomlijnen. Nauwkeurige informatie over de staat van producten stelt bedrijven in staat om binnenkomende retourzendingen snel en effectief te beoordelen op basis van de vraag of ze direct kunnen worden doorverkocht of dat er verdere actie, zoals reparatie of recycling, nodig is. Gegevens zijn ook belangrijk vanuit het perspectief van de consument, want die moet precies weten welke reparaties zijn uitgevoerd aan tweedehands artikelen. Gegevens zijn daarom essentieel om de implementatie van circulaire oplossingen te vergemakkelijken.

Credits: Bleckmann

Onderzoek naar reparatie en wederverkoop

Veel artikelen die worden geretourneerd vanwege gebreken of defecten kunnen worden gerepareerd en opnieuw in de voorraad van een bedrijf worden opgenomen. Steeds meer merken, vaak met de hulp van gespecialiseerde re-commerce partners, investeren in deze aanpak om verspilling tegen te gaan en de winstgevendheid met betrekking tot retouren te verhogen.

Betere marges zijn niet het enige voordeel van de overgang naar dit soort circulaire processen. Uit onderzoek van Bleckmann’s Renewal Workshop blijkt dat merken een gemiddelde reductie van 51,5% in koolstofuitstoot kunnen bereiken door een bestaand product te vernieuwen in plaats van een nieuw te produceren, dus de milieu- en financiële voordelen van het overnemen van een dergelijk model zijn heel duidelijk.

Zelfs artikelen die niet voor de volle prijs kunnen worden doorverkocht, kunnen nog waarde hebben voor merken. Sommige artikelen die buiten het seizoen zijn of lichte imperfecties hebben, kunnen met korting worden verkocht als 'Pre-Loved'. In andere gevallen kunnen ze worden overgenomen door andere merken of initiatieven die zich richten op innovatief hergebruik. Bedrijven zoals ‘Neem’, een zero-waste Brits herenkledingmerk, kopen bijvoorbeeld geretourneerde artikelen en afval van grote winkelketens, recyclen de stof tot op de vezels en maken nieuwe producten.

Deze aanpak verlengt niet alleen de levensduur van materialen, maar sluit ook aan bij duurzame praktijken. Industriereuzen beginnen steeds meer te investeren in dit soort recyclingmethoden. Inditex pioniert bijvoorbeeld met nieuwe soorten gerecyclede vezels, zoals Infinna™, laat zien hoe afvalmaterialen kunnen worden getransformeerd in waardevolle grondstoffen voor de modemarkt.ering new types of recycled fibres, such as Infinna™, showcasing how waste materials can be transformed into valuable resources for the fashion market.

Credits: Bleckmann

De voordelen van circulariteit in omgekeerde logistiek

Er zijn veel belangrijke voordelen voor bedrijven om hun retourafval te verminderen en over te stappen op meer circulaire bedrijfsmodellen door betere retourprocessen. Merken kunnen de verliezen als gevolg van retourzendingen aanzienlijk verminderen door geretourneerde goederen tegen volledige of gereduceerde kosten te repareren en hergebruiken. Tegelijkertijd kunnen merken de milieu-impact van hun retouren verminderen, hun reputatie verbeteren en klantentrouw opbouwen. Daarnaast heeft deze aanpak het voordeel dat merken beter in staat zijn om te voldoen aan huidige en toekomstige milieuregelgeving, zoals de Ecodesign for Sustainable Product Regulation (ESPR) - waardoor ze toekomstbestendiger kunnen werken.o meet current and future environmental regulations, such as the Ecodesign for Sustainable Product Regulation (ESPR) – enabling more future-proof operations.