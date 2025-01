Retraced en R-pac bundelen krachten om traceerbaarheid in de mode-industrie te verbeteren

Retraced, een data-gedreven platform, werkt samen met R-pac, een wereldwijd opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in oplossingen voor verpakkingen, branded trims, en traceerbaarheid van producten. Deze samenwerking moet belanghebbenden een complete oplossing bieden om nauwkeurig te werken, te voldoen aan regels en het vertrouwen van consumenten te winnen in een tijd met steeds strengere eisen rondom traceerbaarheid in de mode-industrie. Het Canadese luxemerk Moose Knuckles is een van de eerste merken die profiteert van deze samenwerking, die wordt omschreven als “een win-win-win voor leveranciers, merken en consumenten,” zo meldt Retraced in een persbericht.

Traceerbaarheid wordt steeds belangrijker voor de mode-industrie. Elk land heeft zijn eigen regels en voorschriften als het gaat om duurzaamheid, wetgeving, transparantie en andere eisen. Retraced investeert momenteel veel in kunstmatige intelligentie (AI) om de sector te helpen met de enorme hoeveelheden data. Samen met R-pac wil het bedrijf belanghebbenden helpen voldoen aan complexe regelgeving, zoals de Amerikaanse Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), het aankomende Digital Product Passport (DPP) van de EU en de Franse Anti-Waste Wetgeving (AGEC).

Lukas Pünder, CEO en medeoprichter van Retraced, licht toe: “Voor leveranciers stroomlijnt het het delen van gegevens en schept het vertrouwen door transparantie. Voor merken zorgt het voor een betere controle en naleving van de toeleveringsketen. Voor consumenten garandeert het productauthenticiteit en duurzaamheid op individueel itemniveau."

Pünder vult aan: “Deze samenwerking gaat over meer dan technologie, het gaat over het creëren van vertrouwen en het leveren van waarde in de hele toeleveringsketen. Samen met R-pac komen we tegemoet aan de behoefte van de mode-industrie aan transparantie, van grondstoffen tot afgewerkte producten. Operationeel garandeert de oplossing dat merken de producten ontvangen die ze hebben besteld, gevalideerd op nauwkeurigheid van verpakking, handelsnaleving en sociale naleving. En voor consumenten biedt het volledige transparantie, zodat ze vertrouwen hebben in de producten die ze kiezen.”

Dick Lockard, Global Vice President Connected Merchandise Solutions van R-pac, voegt hieraan toe: “Onze samenwerking met Retraced stelt ons in staat om merken ongeëvenaarde waarde te bieden door middel van zichtbaarheid. Door de traceerbaarheid van materialen en productiegegevens te integreren met ons vermogen om elk product uniek te traceren, door de hele toeleveringsketen heen en daarbuiten, helpen we merken om sneller klaar te zijn voor regelgeving en bieden we consumenten transparantie en authenticiteit zoals nooit tevoren.”

Het Canadese luxemerk Moose Knuckles is een van de eerste merken die profiteert van deze samenwerking. Met unieke product-ID’s en uitgebreide datamanagementsystemen zet het merk een belangrijke stap richting volledige traceerbaarheid en duurzame communicatie.