Returnless sluit zich aan bij JTL: Een strategische overname voor groei en innovatie

Returnless, de innovatieve oplossing voor retour management, kondigt met trots aan dat het is overgenomen door het toonaangevende Duitse softwarebedrijf JTL. Met deze overname krijgt Returnless toegang tot JTL’s uitgebreide netwerk en expertise, wat niet alleen de groei binnen de Duitse markt zal versnellen, maar ook zal bijdragen aan het versterken en uitbreiden van de Returnless-software.

Een indrukwekkende groei sinds 2020

Returnless werd opgericht in 2020 en heeft sindsdien een indrukwekkend groeipad doorlopen. Zonder externe investeerders (bootstrapped) heeft Returnless meer dan 750 webshops weten aan te sluiten en een team van 25 enthousiaste medewerkers opgebouwd. Deze snelle groei onderstreept de kracht van de Returnless-software en de waarde die het biedt aan hun klanten. “We zijn ongelooflijk trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt,” zegt Marijn Prijs co-founder bij Returnless. “Maar nu is het tijd voor de volgende fase. Met JTL als onze nieuwe partner kunnen we een grote stap zetten in onze missie om retouren efficiënter en duurzamer te maken. Daarnaast zien we enorme groeikansen in de Duitse markt en zijn enthousiast over de ondersteuning en schaalvoordelen die JTL ons biedt.”

Een nieuwe fase met JTL

Met JTL als strategische partner kan Returnless zijn technologie en marktbereik verder versterken. JTL is de nummer één e-commerce ERP-provider in Duitsland, met een marktaandeel van 24% en meer dan 50.000 actieve klanten van MKB tot aan grote bedrijven zoals resellers, merken en producenten in alle belangrijke retailsectoren.

“Returnless heeft naam gemaakt als pionier op het gebied van retourmanagement. Het bedrijf staat voor innovatieve en duurzame oplossingen die perfect passen bij onze visie. Met deze overname versterken we onze positie als aanbieder van uitgebreide oplossingen voor e-commercebedrijven. Het biedt onze klanten echte toegevoegde waarde,” zegt Sebastian Evers, CEO van JTL.

Met breed scala aan diensten biedt het bedrijf een operationele backbone voor e-commerce ondernemers, met oplossingen op het gebied van order- en magazijnbeheer en integratie met alle belangrijke marktplaatsen. JTL is een one stop shop voor e-commerce ondernemers, maar mist nog een retouroplossing binnen hun service aanbod.

“JTL is een perfecte match voor Returnless,” aldus Chris Boer, co-founder. “We delen dezelfde passie voor productontwikkeling waarin de klant centraal staat." Niet voor niets heeft JTL zo’n indrukwekkende Net Promoter Score (#48).”

Wat verandert er voor Returnless-klanten?

Voor de klanten van Returnless blijft alles zoals het is. De vertrouwde service, merkbeleving, het team en de bedrijfsvoering blijven ongewijzigd. De overname biedt stabiliteit waardoor Returnless kan investeren in verdere productontwikkeling en groei.

“Deze overname stelt ons niet alleen in staat om te groeien, maar ook om onze klanten nog beter van dienst te zijn,” voegt Marijn Prijs, Co-Founder toe.

Over Returnless

Returnless is een toonaangevende aanbieder van slimme retour oplossingen. Het platform helpt bedrijven om hun retourproces te vereenvoudigen, kosten te verlagen en duurzaamheid te bevorderen.

Over JTL

JTL, opgericht in 2008, is een van de grootste aanbieders van e-commerce ERP-oplossingen in Duitsland, met een marktaandeel van 24% en meer dan 50.000 actieve klanten. Het bedrijf bestaande uit 300 medewerkers ondersteunt een breed scala aan ondernemers met geavanceerde oplossingen voor orderbeheer, magazijnbeheer en marktplaats integraties. In oktober 2023 is JTL een strategisch partnerschap aangegaan met Hg, om verdere groei te faciliteren. Hg is een toonaangevende investeerder in software- en dienstverlenende bedrijven.