RFID-labels van Checkpoint krijgen groen licht voor recycling

Het is bevestigd dat Checkpoint Systems een van de eerste wereldwijde labelproducenten is waarvan is bewezen dat het assortiment RFID-labels bij het huishoudelijk afval kan worden weggegooid.

De RFID-geactiveerde labels van Checkpoint worden aangebracht op miljoenen kledingstukken, handtassen en schoenen waardoor merken en retailers betere controle en zichtbaarheid hebben in elke stap van de toeleveringsketen. Dit maakt doeltreffender voorraadbeheer mogelijk en het helpt dure uitverkochte voorraden te voorkomen.

Maar klanten vroegen zich af of zij de labels wel in de vuilnisbak konden gooien, waardoor miljoenen RFID-geactiveerde labels en tags op de vuilnisbelt terecht zouden komen. Nu steeds meer merken en retailers zich inzetten voor duurzamere praktijken en materialen, is het van belang dat consumenten begrijpen dat de labels geschikt zijn voor huishoudelijke recycling.

Om consumenten, retailers en merken extra zekerheid te bieden werkte Checkpoint samen met PTS, een organisatie met meer dan 70 jaar ervaring in onderzoek naar het gebruik van op vezels gebaseerde oplossingen, om een reeks technische tests uit te voeren om ervoor te zorgen dat de labels geschikt zijn voor standaard huishoudelijke recycling. Het in Duitsland gevestigde onderzoeksbureau heeft een reeks labels van Checkpoint getest. Alle labels, inclusief de Vortex m750 PET+PE, Njord m730 Paper, Vortex m750 Clean PET-labels, bleken een uitstekende algehele recyclebaarheid van meer dan 94% te hebben.

In het technische rapport van PTS werd geconcludeerd dat consumenten alle Checkpoint RFID-labels veilig kunnen weggooien zonder dat ze de inlegsels van de labels hoeven te scheiden.

“Bedrijven en merken van alle soorten en maten en in verschillende sectoren investeren in een breed scala aan maatregelen als onderdeel van hun duurzaamheidsstrategie. We zijn steeds meer bekend met de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd om voedselverspilling tot een minimum te beperken en duurzaamheid in de levensmiddelensector te bevorderen, dus met enorme investeringen in duurzame productie en retail is het van vitaal belang dat alles wat op een product wordt aangebracht (op welk punt dan ook in de supply chain of de winkel) niet onbewust een negatieve invloed heeft op het milieu.

“RFID-labels zijn een essentieel onderdeel van de strategie van moderetailers om hun winst te maximaliseren maar, net zoals bij alle aspecten van bedrijfsprestaties, is het van vitaal belang dat ze geen afbreuk doen aan een duurzame toeleveringsketen. We willen dat onze producten op een naadloze en eenvoudige manier wegwerpbaar zijn, in lijn met de groene waarden van onze klanten.

“We zijn verheugd dat onze RFID- en RF-labels alle strenge tests van PTS hebben doorstaan, wat betekent dat ze weinig tot geen invloed hebben op de recycleerbaarheid van een tag of label. Klanten kunnen dus hun label weggooien en erop vertrouwen dat wanneer ze goederen kopen met onze labels erop, ze ook duurzame maatregelen ondersteunen.”

Neem contact met ons op als u het volledige rapport wilt ontvangen en uw opties met betrekking tot RFID-labels wilt bespreken.