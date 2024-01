Richemont groeit omzet met 8 procent in derde kwartaal, maar Europa blijft achter

De Zwitserse luxegigant Richemont, eigenaar van juweliershuis Cartier, rapporteert 8 procent meer omzet in het derde kwartaal dat eindigde op 31 december 2023. Daarbij ziet Richemont in al haar afzetmarkten een groeiende omzet, behalve in Europa, zo blijkt uit het gedeponeerde kwartaalverslag.

In de periode oktober-december behaalt Richemont een omzet van 5,6 miljard euro. Die groei wordt voornamelijk aangedreven door een sterke verkoop in de Japanse afzetmarkt van het bedrijf. Japan schrijft een omzetplus van 18 procent in de boeken. Azië-Pacific ziet zijn omzet met 13 procent groeien, waarna het Midden-Oosten en Afrika, en Amerika volgen met 10 en 8 procent.

De Zwitserse luxegigant noteert enkel in de Europese afzetmarkt een omzetdaling van min 3 procent in het derde kwartaal. De verkopen aan Chinese en binnenlandse klanten konden de algemene daling van toeristische bestedingen niet compenseren, aldus Richemont in het verslag.

Wat betreft de distributiekanalen, ziet het luxe conglomeraat een daling van 5 procent in het online verkoopkanaal. De retailomzet stijgt met 11 procent, waarbij China wordt gezien als een opmerkelijke uitblinker. De wholesale-omzet groeide met 4 procent.

Nu Richemont het derde kwartaal heeft afgerond, is ook bekendgemaakt dat de omzet in de eerste negen maanden met 11 procent is gestegen.