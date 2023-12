Richemont schrapt YNAP-deal met Farfetch

Nu Farfetch een nieuwe eigenaar krijgt, heeft dit ook gevolgen voor eerdere deals die Farfetch is aangegaan. Op maandag kondigde Farfetch aan dat het overgenomen zal worden door Zuid-Koreaanse retailer Coupang. De deal die Farfetch in 2022 sloot met Richemont betreft YNAP komt hiermee op losse schroeven te staan.

Richemont geeft aan dat de deal die is gesloten met Farfetch in augustus 2022 nu niet afgerond kan worden. Richemont zou namelijk een meerderheidsbelang in YNAP (Yoox Net-a-Porter) verkopen aan Farfetch en Symphony Global. Onder de deal zouden ook de meeste merken uit het portfolio van Richemont gebruik gaan maken van Farfetch Platform Solutions en er zouden ook diverse e-concessies van diverse modehuizen verschijnen op het Farfetch platform.

Nu de deal komt te vervallen moet Richemont op zoek naar een nieuwe manier om de ‘Luxury New Retail’ visie invulling te geven en opties onderzoeken voor YNAP, zo is te lezen in het persbericht van Richemont.

Berichten over turbulentie bij Farfetch gingen al langer rond. De e-tailer lijkt nu gered dankzij de overname door de Zuid-Koreaanse retailer Coupang. Door de overname krijgt Farfetch 500 miljoen aan noodkapitaal.