Richemont sluit Q1 af met een daling in de omzet van 47 procent

Luxeconglomeraat Richemont , dat onder andere de merken Cartier en Montblanc en de Yoox Net-a-Porter Group in zijn portfolio heeft, sluit het eerste kwartaal af met een daling in de totale omzet van 47 procent. In het kwartaalverslag dat de cijfers van het bedrijf presenteert in de drie maanden tot aan 30 juni 2020, zien we dat de totale verkoop eindigt op 1,9 miljard euro. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 3,7 miljard euro.

Richemont wijt de sterke daling aan de gevolgen van Covid-19. Winkels en distributiecentra moesten tijdelijk sluiten en het teruglopende toerisme zorgde ook voor minder verkoop. Dit was vooral van groot effect in Amerika en Europa. In Europa daalde de omzet dit kwartaal met meer dan 50 procent naar 0,4 miljard, terwijl dit vorig jaar nog 1 miljard was. In regio’s als het Midden-Oosten, Afrika en Azië was het effect van de coronacrisis op de omzet veel kleiner. In China steeg de verkoop van de luxegroep die zich met overige merken als Jeager-LeCoultre en Van Cleef & Arpels vooral specialiseert in horloges en sieraden, juist met 47 procent. Ook de eigen online verkoop, online distributeurs als Net-a-Porter niet meegerekend, deed het beter dan het voorgaande jaar. De online omzet bedroeg deze periode 8 procent van de totale omzetcijfers van de groep, tegenover 2 procent vorig jaar.

Als we de retail met de wholesale cijfers vergelijken, zien we dit kwartaal bij beiden een grote daling in de omzet. Voor retail was de omzet dit kwartaal 1 miljard, tegenover 1,8 miljard vorig jaar en de omzet van wholesale was nu 0,4 miljard, tegenover 1,2 miljard in 2019.

Sinds 30 juni zijn alle distributiecentra en de meeste winkels van Richemont weer open, behalve die in Amerika en op vliegvelden. De groep hoopt dat de cijfers in het tweede kwartaal daardoor aantrekken.