Cartier-moeder Richemont boekt omzetgroei

Het concern Richemont, actief in sieraden en horloges, heeft de omzet in het afgelopen boekjaar verhoogd. De verkoop van sieraden nam toe, maar de horlogeverkoop daalde verder. Dit maakte het bedrijf met merken als Cartier en IWC vrijdag bekend in Genève. Zonder de verkochte online-divisie YNAP steeg de omzet in het boekjaar tot eind maart met vier procent tot 21,4 miljard euro.

De operationele winstmarge daalde met 2,4 procentpunten tot 20,9 procent. Analisten hadden 21,4 procent verwacht, een half procentpunt meer.

Richemont verhoogt dividend na verkoop YNAP

De belasting door de verkoop van YNAP was met 1,0 miljard lager dan de eerder aangekondigde 1,3 miljard euro. Richemont kondigde begin oktober na lang zoeken aan YNAP te verkopen aan Mytheresa. Eind april werd de transactie afgerond.

Onder de streep bleef zonder YNAP een overschot van bijna 3,8 miljard euro over, een procent minder dan een jaar eerder. Met YNAP was dit 2,75 miljard euro (plus 17 procent). Daarmee overtrof het bedrijf de verwachtingen van analisten ruimschoots.

De aandeelhouders ontvangen een dividend van 3,00 Zwitserse frank per publieksaandeel (A-aandeel). In het voorgaande jaar keerde Richemont per aandeel 2,75 Zwitserse frank uit.