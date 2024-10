YNAP overgenomen door Mytheresa

Yoox Net-a-Porter gaat over van Richemont naar Mytheresa. De twee modebedrijven maken dit bekend in een persbericht. In 2022 en 2023 stond er nog een deel tussen Richemont en Farfetch voor de verkoop van YNAP, maar toen Farfetch werd overgenomen door retailer Coupang, werd er een streep gezet door de deal.

Mytheresa (Handelend onder de naam MYT Netherlands Parent B.V.) neemt 100 procent van Yoox Net-A-Porter (YNAP) over van Compagnie Financière Richemont SA over. Het is tevens onderdeel van de deal dat Richemont een aandeel van 33 procent krijgt in Mytheresa, aldus het persbericht. De partijen verwachten de overname in het eerste halfjaar van 2025 af te ronden.

Onder de nieuwe eigenaar zal YNAP de webshops Net-a-Porter en Mr Porter behouden. Mytheresa behoudt ook het eigen luxe platform. Achter de schermen zullen de bedrijven dezelfde infrastructuur delen, waaronder de operationele activiteiten en de technologische aspecten.

De off-price afdeling van YNAP, bestaande uit Yoox en The Outnet, zullen worden losgetrokken van de luxe platformen en krijgen een simpeler en efficiënter operationeel model. De white label afdeling van YNAP zal echter stopgezet worden, zo is te lezen in het persbericht. Dit betekent dat de modehuizen van Richemont, die eerder via YNAP een online store hadden, zullen overstappen naar eigen platformen.

Richemont vindt nieuw thuis voor YNAP, wordt verkocht aan Mytheresa

Michael Kliger, CEO van Mytheresa, in het bericht: “Ik ben echt enthousiast over de aankondiging van vandaag. Met deze transactie wil Mytheresa wereldwijd een vooraanstaande, digitale luxegroep met meerdere merken creëren. Mytheresa, Net-e-Porter en Mr Porter zullen gedifferentieerde maar complementaire multi-brand luxe edits aanbieden gebaseerd op curatie, inspiratie en de beste klantenservice. De drie merken zullen een groot deel van hun infrastructuur delen om synergieën en efficiëntie te creëren, terwijl ze hun verschillende merkidentiteiten behouden. De off-price activiteiten zullen profiteren van de scheiding van luxe en een veel eenvoudiger operationeel model dat groei en winstgevendheid stimuleert. We zijn ervan overtuigd dat deze transactie aanzienlijke waarde zal creëren voor onze aandeelhouders, merkpartners en bovenal voor onze klanten uit het topsegment.”

Johann Rupert, voorzitter van Richemont, zei: “We zijn blij dat we zo'n goed huis hebben gevonden voor YNAP. Als vertrouwde partner van veel van 's werelds toonaangevende wereldwijde luxemerken, staat YNAP bekend om zijn baanbrekende high-end klantenservice aangevuld met zijn onderscheidende en inspirerende redactionele stem. Mytheresa bevindt zich in een ideale positie om voort te bouwen op de troeven van YNAP om klanten en merkpartners over de hele wereld nog meer te verrassen door gebruik te maken van de respectieve sterke punten van beide bedrijven.”