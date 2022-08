Richemont vraagt aandeelhouders om kandidaat-directeur Bluebell niet in te stemmen

Luxeconcern Richemont heeft aandeelhouders gevraagd om Francesco Trapani, een kandidaat-directeur voorgesteld door investeerder Bluebell Capital Partners Ltd., niet toe te laten in het bestuur van het bedrijf. Dat blijkt uit een persbericht van Richemont, moederbedrijf van mode-, sieraden- en horlogebedrijven als Cartier, Vacheron Constantin, Piaget, Net-a-porter en Chloé.

Trapani, voormalig hoofd van het Italiaanse luxelabel Bulgari en medeoprichter van Bluebell, zou vertegenwoordiger worden van de klasse A-aandeelhouders van het bedrijf. Van Bluebell is bekend dat het Richemont in de richting van sieraden en horloges wil sturen. “We zouden graag zien dat ze zich focussen op waar ze goed in zijn, en dat is harde luxe - sieraden en horloges,” zo zei Bluebell-partner Marco Taricco eind juli tegenover Reuters.

Bluebell zou daarnaast het minimum aantal bestuursleden bij Richemont willen ophogen naar zes, en een gelijk aantal vertegenwoordigers in het bestuur willen van klasse A- en klasse B-aandeelhouders.

Richemont: ‘Stem tegen Trapani en wijziging statuten’

“Na zorgvuldige overweging raadt het bestuur aan om tegen de aanstelling te stemmen van Bluebells kandidaat als vertegenwoordiger van de klasse A-aandeelhouders, en tegen de verkiezing van deze persoon tot het bestuur,” zo schrijft Richemont in een persbericht. Het bedrijf stelt Wendy Luhabe voor als alternatieve vertegenwoordiger. Daarnaast hoopt het bestuur dat aandeelhouders tegen de voorgestelde wijziging van de statuten zal stemmen, zo staat in het persbericht.

Momenteel wordt Richemont gecontroleerd door voorzitter Johann Rupert, die alle niet-publieke B-aandelen in handen heeft, en daarmee ruim negen procent van het kapitaal en 51 procent van de stemrechten in het bedrijf - dus in zijn eentje net de meerderheid.

Bluebell Capital Partners Ltd. staat bekend als een overwegend activistische aandeelhouder. Vorig jaar nog zorgde Bluebell voor een omslag in het management van Danone. Na kritiek vanuit onder meer Bluebell werd topman Emmanuel Faber daar uit zijn functie gezet.

De eerstvolgende aandeelhoudersvergadering, waarin over het aantreden van Trapani wordt gestemd, vindt plaats op 7 september.