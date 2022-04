RND: “Verhoog winkelhuren niet”

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) roept winkelverhuurders de prijzen van de panden niet te verhogen dit jaar. Deze oproep komt nadat vastgoedadviseur Colliers op BNR waarschuwde dat de huurprijzen de komende tijd zullen stijgen met 6 procent of meer.

Verhuurders van een winkelpand mogen de huurprijs jaarlijks contractueel verhogen met een percentage dat is gekoppeld aan de consumentenprijsindex. RND benadrukt dat hoewel dit is toegestaan ‘deze stijging van de huurprijs in de praktijk allerminst te rechtvaardigen’ is.

De raad beargumenteert dat de financiële positie van winkeliers door de coronacrisis is verzwakt. Daarnaast is het aantal passanten nog niet teruggekeerd naar het niveau van voor de coronacrisis. Toeristenstromen blijven uit en er is sprake van veranderd consumentengedrag. “Zo beredeneerd zou een huurprijsverlaging op dit moment eerder op zijn plaats zijn.” Ook wordt de inflatie genoemd en de stijging van de energie- en grondstoffenprijzen. Winkeliers kunnen de inflatie en hogere inkoopkosten niet direct doorberekenen aan de consument, mede door concurrentie van anderen. RND roept daarom verhuurderspartijen op af te zien van een huurprijsverhoging.