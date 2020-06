Roberto Sarto breidde collecties afgelopen jaren flink uit: “We zijn meer dan een breispecialist”

Waar sommige merken in één keer het roer omgooien, wilde Roberto Sarto het geleidelijk doen, vooral niet te snel. Zo zijn de collecties van het damesmodemerk de afgelopen zeven jaar veel uitgebreider geworden. Labelmanager Caro de Meijer blikt terug op de veranderingen: "Het grootste compliment is dat de doorverkoop goed is."

Vóór 2013 was Roberto Sarto echt een breispecialist. "We hadden een aantal bestsellers en die boden we aan in soms wel vijftien verschillende kleuren", vertelt De Meijer. Hoewel het een succesvolle strategie was, wilde het merk toch gaan verbreden. Een bredere doelgroep aanspreken met een bredere collectie.

Collecties Roberto Sarto zijn nu thematischer

De collecties werden thematische en modischer, met de 60-plus vrouw in gedachten. Wat bleef was de goede kwaliteit en pasvorm van de items. Ook na veelvuldig wassen en na kledingstukken een paar seizoenen te hebben gedragen, zien ze er nog mooi uit. Roberto Sarto staat, in tegenstelling tot veel ketens, nog altijd voor ‘slow fashion’ in de goede zin van het woord.

De Meijer vertelt enthousiast over de hoe de collecties nu echt ‘collecties’ zijn, in plaats van losse items. "De collecties zijn veel meer gericht op het combineren van kledingstukken en kleurthema's. We leveren ze uit in mooie groepjes, zodat de klant het kan uitpakken en het in de winkel meteen een duidelijk beeld geeft.”

Doorverkoop

De veranderingen waren in het begin niet altijd even makkelijk. "Dan zeiden inkopers en winkeliers als ze bijvoorbeeld onze blouses zagen 'nee, bij jullie kopen we truien';, ook al vonden ze de blouses mooi en van een goede kwaliteit."

Gelukkig zijn uiteindelijk de meeste retailers enthousiast. "Voor ons merk is het zo belangrijk wat verkopers in de winkels ervan vinden, zij moeten het immers mooi vinden en aan de consument laten zien. Ons klantenbestand is zeer divers maar één ding hebben ze gemeen en dat is de persoonlijke aandacht en zorg voor de consument.”

De labelmanager vertelt dat ze ook regelmatig feedback krijgt van in- en verkopers van het merk. Zo kan het modebeeld zijn dat truien ronde halzen hebben, de Roberto Sarto-vrouw heeft echter graag iets te kiezen. "We luisteren goed naar de consument, dus als zij liever een V-hals of een polokraag wil, dan zorgen we daarvoor."

Veranderende doelgroep

Roberto Sarto bestaat als merk inmiddels al meer dan 50jaar. De doelgroep is deels meegegroeid maar gelukkig ook ‘verjongd’, naar 60-plus. Het merk is er voor de vrouw die veelal niet meer werkt, niet meer het ideale figuur heeft van de 30-er, maar er wel goed uit wil zien en comfortabele kleding wil dragen, die lang mooi blijft.

Breisels zijn nog steeds belangrijk, maar ook jerseys maken inmiddels een groot deel uit van de collecties. De nadruk ligt altijd op tops van elastisch materiaal waardoor ze comfortabel en makkelijk draagbaar zijn. Waar Roberto Sarto ook om bekend staat: kleur en sprekende prints. "De kleding moet iets doen voor een vrouw, haar zelfvertrouwen vergroten. Vrouwen die Roberto Sarto kopen, dragen soms weinig of geen make-up, hebben niet altijd een tintje in hun grijze haar, dan is wat kleur prachtig. Als ik zelf wel eens in de winkel ben en ik zie een vrouw met een Roberto Sarto-setje voor de spiegel staan te genieten, vind ik dat geweldig. Vrouwen krijgen meteen meer pit en lef door de juiste items uit onze collecties."

Toekomst: offline én online

Hoewel het merk voornamelijk wordt verkocht in fysieke winkels, wordt ook online niet vergeten. "De doelgroep vindt het heel fijn om hulp te krijgen bij het maken van combinaties, even een rokje afspelden, die service heb je online niet. De consument is ook heel gevoelig voor het sociale aspect van winkelen. Maar," zegt De Meijer, "áls ze dan online iets bestellen, komt het zelden retour. Onze doelgroep denkt goed na voor ze iets bestelt en is niet zo impulsief."

De retailklanten weten Roberto Sarto online goed te vinden. 90% van de B2B nabestellingen gaan via het portal dat qua uitstraling hetzelfde is als de B2C shop op Robertosarto.nl .

Een ander speerpunt voor de komende tijd: meer focussen op duurzame materialen. Denk aan materialen als eco viscose, biologisch katoen en tencel. De Meijer: "De doelgroep is geen koploper geweest op het gebied van duurzaamheid, maar nu is de tijd er rijp voor. Je ziet het ook in de supermarkten, steeds meer duurzame producten. De doelgroep staat er inmiddels voor open."