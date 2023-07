Rochas brengt modeactiviteiten onder bij Interparfums

Modehuis Rochas brengt zijn modetak opnieuw onder bij Interparfums, dat maakt Rochas vandaag bekend in een persbericht. De modeactiviteiten van het merk Rochas zullen vanaf 1 januari 2024 volledig beheerd worden door eigenaar Interparfums.

Alle marketing-, communicatie-, en licentieactiviteiten met betrekking tot de Rochas mode-hoofdlijn vielen de afgelopen twee jaar onder het partnerbedrijf Himco. Het partnerbedrijf werd destijds aan boord gehaald om toezicht te houden op de ontwikkeling van de Rochas modelijn in 2021, die toen onder leiding van voormalig creatief directeur Charles de Vilmorin, werd ontworpen.

Himco zal de Rochas modelijn blijven produceren, terwijl Interparfums het Rochas-label begeleidt in het volgende modehoofstuk, zo is te lezen. De creatieve studio van het modehuis zal de lente-zomer collectie 2024 ontwerpen die tijdens Paris Fashion Week in september gepresenteerd zal worden.