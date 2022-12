Rodenstock verkoopt brillenbedrijf aan Italiaanse brillengroep De Rigo

Duitse brillengroep Rodenstock sluit een overeenkomst met Italiaanse optiekgroep De Rigo om zijn brillenmerken Rodenstock Eyewear en Porsche Design Eyewear te verkopen. Dat maakt Rodenstock bekend in een persbericht. De transactie wordt naar verwachting tegen het einde van het tweede kwartaal van 2023 afgerond.

Het is een volgende stap in de transformatie van het bedrijf, zo staat in het persbericht. Rodenstock laat weten zich te willen positioneren als toonaangevend medisch-technisch bedrijf op het gebied van ooggezondheid door zich te concentreren op de productie van lenzen. Rodenstock blijft wel investeren in onderzoeks- en ontwikkelingscapacitieten en in producten en diensten. Dit om aan de behoefte van de consument te voldoen en om de positie in biometrische brillenglazen verder uit te breiden.

Rodenstock en De Rigo zijn al jaren zakenpartners. De Rigo is volgens de Duitse brillengroep ideaal gepositioneerd om de brillenbranche verder te ontwikkelen en de merken Rodenstock Eyewear en Porsche Design Eyewear te versterken. De bedrijven werken nauw samen om een soepele overgang en continuïteit voor werknemers, consumenten en zakenpartners te waarborgen, zo staat in het persbericht.