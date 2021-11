Roland Mouret in financiële problemen, ten minste vijftig banen verloren

Het Britse modelabel Roland Mouret verkeert in financiële problemen. Dat melden internationale media, waaronder de Daily Mail en WWD. Het bedrijf zou slachtoffer zijn geworden van de coronacrisis en de dalende vraag naar de formele dameskleding waar het merk bekend om staat. Mogelijk is er sprake van een surseance van betaling of een faillissement.

Verslaggevers van de Daily Mail zagen vorige week dat administratoren en verhuizers bezig waren in de winkel van Roland Mouret in de Londense wijk Mayfair. Volgens de krant gaan er bij het bedrijf circa 84 banen verloren. Tegenover WWD vertelden verschillende bronnen dat het om vijftig banen zou gaan.

Dit voorjaar nam de Britse vastgoedbeheerder Grosvenor nog een aandeel in Roland Mouret, maar dat was niet voldoende om het bedrijf overeind te houden. Naast Grosvenor waren ook oprichter en hoofdontwerper Roland Mouret, ceo Mark Langthorne, president Justine Rouch en ondernemer Simon Fuller aandeelhouders van het bedrijf. Mouret en Grosvenor wensten niet te reageren op verdere vragen van WWD.

Grant Thornton is aangesteld als curator van het merk. Volgens WWD is het intellectuele eigendom van Roland Mouret inmiddels aangekocht door een derde partij. Om welke partij het gaat, is nog niet bekend.

De van oorsprong Franse Mouret kleedde sinds halverwege de jaren nul onder meer sterren als Victoria Beckham, Scarlett Johansson, en recenter ook Britse royals als Kate Middleton en Meghan Markle. Zijn merk stond vooral bekend om slanke, geklede jurken met architecturale vouwen, plooien en kapmouwtjes.

Dit bericht is na publicatie aangepast. In het oorspronkelijke bericht stond vermeld dat Roland Mouret failliet zou zijn. Of er echter sprake is van een faillissement of een surseance van betaling, wordt uit de berichtgeving niet volledig duidelijk.