Royal Group neemt meerderheidsbelang in duurzaam modemerk Pangaia

De Royal Group uit Abu Dhabi heeft een meerderheidsparticipatie verworven in Pangaia, een innovatief merk dat zich richt op duurzame textielproductie en het herontwerpen van mode met aandacht voor het milieu.

Samenvatting De Royal Group uit Abu Dhabi heeft een meerderheidsbelang verworven in het duurzame modemerk Pangaia.

Deze overname toont een strategische samenwerking tussen een grote Midden-Oosterse investeerder en een bedrijf dat zich richt op duurzame mode.

Pangaia's innovatieve gebruik van duurzame materialen en de gunstige economische omstandigheden in Abu Dhabi dragen bij aan deze investering.

Deze overname is meer dan een gewone investering; het markeert een strategische samenwerking tussen een belangrijke investeerder uit het Midden-Oosten en een merk dat zich richt op de toekomst van duurzame mode.

Royal Group, onder leiding van voorzitter HH Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, heeft al eerder geïnvesteerd in verschillende sectoren zoals media, handel, vastgoed, entertainment en detailhandel. Met deze stap in de mode- en technologiebranche laat de groep zien dat ze goed in de gaten houdt welke markten wereldwijd belangrijker worden, zoals die van duurzaamheid.

Pangaia, mede opgericht door de voormalige mode-influencer Miroslava Duma, is bekend om zijn innovatieve benadering van textiel, waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen zoals zeewier, vulkanische mineralen en gerecycled materiaal. Het merk, dat B Corp-gecertificeerd is, heeft veel klanten en investeerders aangetrokken die geïnteresseerd zijn in milieuvriendelijke bedrijven.

Deze samenwerking heeft extra betekenis gezien de gunstige economische omstandigheden in Abu Dhabi, waar bedrijven profiteren van geen vennootschaps- of inkomstenbelasting, wat het aantrekkelijk maakt voor internationale investeringen.

Royal Group’s strategie om samen te werken met bedrijven die zowel innovatieve technologie als maatschappelijke impact combineren, toont aan dat ze zich willen positioneren op het snijvlak van mode, technologie en duurzaamheid – sectoren die zich snel ontwikkelen.