Ruim 10 miljard aan belastinguitstel voor ondernemers

Meer dan 185.000 ondernemers hebben uitstel gekregen voor het betalen van belasting. Daarmee is er voor ruim 10 miljard euro aan belastinguitstel gegeven, zo meldt het Ministerie van Financiën.

Ondernemers kunnen sinds maart uitstel van betaling van belastingen aanvragen als zij hard getroffen zijn door de coronacrisis. Dit gaat bijvoorbeeld over btw en loonheffing maar ook over vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en premies voor de zorgverzekeringswet. Het meeste uitstel is aangevraagd voor loonheffingen en btw-betalingen.

Met de regeling hoopt het kabinet zo veel mogelijk bedrijven overeind te houden tijdens de coronacrisis.