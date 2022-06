Ruim een derde van alle online aankopen doen Belgen over de grens

Belgen besteden in 2021 ruim een derde van hun online uitgaven over de grens, zo blijkt uit gegevens van Cross-Border Commerce Europe. In totaal werden er 5,5 miljard euro aan cross-border aankopen gedaan door Belgen vorig jaar. Hierdoor landt Belgïe op de vijfde plek in de top van cross-border commerce landen.

Dat vorig jaar 5,5 miljard euro over de grens online werd uitgegeven door Belgen was te danken aan een stijging van 37,5 procent in vergelijking met 2020. Hierdoor zijn de cross-border uitgaven nu goed voor 35,5 procent van alle online uitgaven van Belgen. Belgen kopen hoofdzakelijk over de grens bij Zalando, Zara, H&M, Amazon, Wish, Shein, AliExpress, Bol.com en Coolblue.

Nederland plaatst juist als laatste in de lijst van cross-border commerce landen. Cross-border is maar goed voor 15,9 procent van het totaal aan online uitgaven. "De belangrijkste reden hiervoor is het grote aanbod van sterke Nederlandse webwinkels zoals Bol.com, Coolblue, Wehkamp en Albert Heijn." Wanneer er dan toch cross-border aankopen worden gedaan, dan is Zalando favoriet, aldus Cross-Border Commerce Europe in het bericht.