Ruim tweederde consumenten zou kiezen voor duurzame bezorgoptie

Duurzame keuzes maken tijdens het online winkelen wordt steeds belangrijker onder consumenten, zo blijkt uit de Thuiswinkel Duurzaamheid Monitor. 68 procent zou namelijk kiezen voor een duurzame bezorgoptie als deze wordt aangeboden. Daarbij is meer dan een derde van de consumenten bereid meer te betalen voor een duurzame bezorging.

66 procent van de ondervraagden in het onderzoek geeft aan duurzaam online winkelen belangrijk te vinden. 84 procent zegt bewust te kiezen tijdens de aankoop zodat er geen producten retour gezonden hoeven te worden. Toch weegt de factor duurzaamheid maar beperkt mee in de keuze voor bij welke webwinkel de consument aankopen doet. Maar 36 procent neemt dit mee in de beslissing.

Volgens consumenten kan er aan de webwinkel kant ook nog verbeterd worden, zoals het reduceren van plasticgebruik en het gebruik van verpakkingsmateriaal. "De vraag is of hiermee écht de grootste impact wordt gemaakt," aldus Marlene ten Ham, algemeen directeur bij Thuiswinkel.org, in het persbericht. "Uiteindelijk is het vooral belangrijk om pakketten zo klein mogelijk te maken, omdat verzending van lucht zorgt voor een verhoogde CO2-uitstoot tijdens de distributie. In verzendzakken van (gerecycled) plastic verzend je geen lucht, waardoor er veel meer pakketten in één vervoersmiddel passen en er minder gereden hoeft te worden."