Russische e-tailer Wildberries van start in de Verenigde Staten

Russische e-tailer Wildberries timmert hard aan de weg. Na diverse uitbreidingen in Europa, heeft het bedrijf nu ook de stap gemaakt naar de Verenigde Staten, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Wildberries heeft een online platform gelanceerd voor de Verenigde Staten. De website is beschikbaar in het Engels en in het Russisch. De Verenigde Staten zijn het 14e land waarin Wildberries actief is. Begin dit jaar ging het platform nog van start in Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland.

Wildberries biedt naast dames-, heren- en kindermode ook schoenen, accessoires, beauty-items, speelgoed, elektronica, boeken, schrijfwaren, sportitems en huishoudelijke items.

“We zijn blij dat we de lancering van verkoop op ‘s werelds grootste e-commerce markt kunnen aankondigen en we zijn klaar om onze toekomstige klanten een groot aanbod van productie van diverse leveranciers te tonen,” aldus Vyacheslav Ivashchenko, development director van Wildberries, in het persbericht. Wildberries geeft aan dat het open staat voor samenwerkingen met kleine en middelgrote bedrijven.